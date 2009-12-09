

الوهم النرجسي للإديان ؟! ج 3

خالد كروم

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:49

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







كتــــب :_ خالد كروم



تمهـــيدية :_



فقد تحمل أعلى الشهادات فى مجالات شتي ... ولأنك ما عرفت الله أنت لست بعاقل ... الجزئيات شيء والكليات شيء ،...الكليات متعلقة بفلسفة وجودك ... بهويتك ... من أنت ! لماذا أنت في الدنيا ! ما حقيقة هذا الكون ! من خلقه ! لماذا خلقه !



فالذي يغرق في الجزئيات يغرق في شيء تافه ... ينهي القوة والضعف .... وينهي الذكاء والغباء ...وينهي الوسامة والدمامة ... والموت ينهي كل شيء ... وما الذي يبقى بعد الموت ؟ هذا هو العقل أن تعمل للنهاية ... أن تعمل لما بعد الموت ...



أن الإنسان مخلوق من عند الله سبحانه وتعالي القدير .. بدون أدني شك .. وانا هنا أختلف مع الملحدين تماما" فى مسألة نشأة الكون بالصدفة أو بالمادة دون تدخل خالق عظيم سبحانه وتعالي .. أنا آمنت بالله خالقاً ورباً ومسيراً .. أن الإنسان له عقل يدرك .. وجسم يتحرك ..



أن أقرب نجم إلى الأرض ملتهب يبعد عنا أربع سنوات ضوئية .... ما معنى أربع سنوات ضوئية ؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر.... في الدقيقة أضرب ستين .... بالساعة أضرب ستين .... باليوم أضرب أربع وعشرين ... بالسنة أضرب ثلاثمئة وخمسة وستين ... فما هو عمر الأنسان ..؟!الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه ...



لو أردنا أن نصل إليه بسيارة لاحتجنا إلى خمسين مليون عام .... خمسون مليون عام من أجل أن نقطع أربع سنوات ضوئية .... بعد الأرض عن نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية .... بعد الأرض عن مجرة المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية ... بعض المجرات الحديثة أربعة وعشرون ألف مليون سنة ضوئية ..؟!





الوهم النرجسي لنشأة التوراة ؟



ملاحظة عابرة :_



العقل الإنساني لا يمكنه القبول بأن التوراة منزل من الله على نبيهم موسي ؟ لما تضج آياته بالكثير من الأخطاء اللغوية و التاريخية والعلمية إلى جانب التناقضات الملتهبة داخل ثنايا النص والتناقضات ...



أما الأساطير الشعبية والخيالات اليهودية فقد وجدت هي الأخرى مكاناً لها في القرآن...؟ وهذا ما حدا بقريش إلى نعت ما يرويه النبي من قصص على أنها من أساطير الأولين وذلك في أكثر من موضع في القرآن....



ترى هل كان كفار قريش من الوعي لدرجة وضع هذه الحكايات في إطارها الأسطوري في الوقت الذي تعامل معها النبي كما لو كانت حقيقة فعلية؟



العبرانيين والتوراة ..



أن العبرانيين ... وهم في أصولهم أشباه ببدو الصحراء المنتشرين الان فى سيناء والجزيرة العربية .. قاموا بنسخ وإقتباس وتقليد للحضارة السومرية – البابلية ...



وحسب التاريخ العلمي، المستندِ دوماً على الوثائق والحفريات والتحليل التاريخي النقدي.... بدأت كتابةُ التوراة في القرن السابع قبل الميلاد... إنطلاقاً من تراثٍ شفوي... ودامت حوالي أربعة قرون.... فيما يقول التاريخ الديني إن التوراة نزلَت مباشرة لليهود من إله بني إسرائيل عبر النبي موسى، في جبل سيناء...



موسى... الذي يفترض أن يكون قد عاش قبل هذا القرن السابع بستة قرون ... شخصية شديدة الأهمية في التاريخ الديني... لكنها شخصيّة غامضة من وجهة نظر التاريخ العلمي. لماذا؟...



أن قصة ولادة موسى .... الذي تركته والدته في صندوقٍ خشبي في النيل ليحمله اليم إلى قصر فرعون... منسوخة تماما" من من ملحمة جلجامش في بابل ..؟ لقد عرف تاريخ كتابة التوراة أهم مراحله عقب عام 587 ق.م الذي غزا نبوخذ نصر خلاله مملكة يهودا _ مملكة جنوب أرض فلسطين_ ودمر هيكل القدس فيها... ونقل منها العائلات الارستقراطية.... والعائلة الملكية والنخبة المثقفة إلى أرض بابل ....



بعض أسفار التوراة:_ طوفان نوح _ المنسوخة في التوراة كما جاءت في الملحمة تقريباً_ قصة ولادة موسى وتركه في صندوقٍ على اليم... آدم وحواء إبن النفخة في الطين.... وحواء التي خرجت من كتفه... تأثروا أيضاً أثناء كتابتهم للتوراة بديانة النبي زرادشت في فارس المجاورة.... مستلهمين منها مفهوم الملائكة ويوم القيامة...



يطرح هنا ... الخوري بولس الفغالي رأى جنكل في سفر التكوين على أنه مجموعة أساطير وخرافات فيقول :_ " المسائل الجديدة التي طرحها جنكل: _ وتوسع حنكل في برنامجه الثوري في مقدمة شرحه لسفر التكوين(1).. خاصة بعد الطبعة الثالثة سنة 1910م.



قال: التكوين هو مجموعة خرافات أراد جنكل أن يفهمنا أن كتاب المراجع (الأسفار)... ليسوا " خلاق "الخرافات التي يوردونها.... لقد جمعوا أخبارًا شعبية ودورات أساطير وتقاليد شفهية..... كيف تخيل جنكل صيرورة سفر التكوين؟



قال هناك في البدء عدد من العناصر تناقلتها البيوت... واستعاد هذه الأساطير ونشرها جماعة من الرواة المحترفين... ومع الوقت تجمعت الأخبار التي كانت منعزلة... فكونت دورات من الأساطير ارتبطت الواحدة بالأخرى...



فعدم التماسك في اللحمة الإخبارية للخبر الكتابي (كما جاء في سفر التكوين)... لا يعود فقط إلى تجاوز المراجع الأدبية المختلفة... بل إلى اختلاف السطر (الأساطير) والدورات التي جمعها أصحاب هذه المراجع (الأسفار)..(2). المدخل إلى الكتاب المقدس ج 2 ص 209،207.



يقول زينون كوسيوفسكى :_ مع فك رموز الكتابة المسمارية بدأ واضحًا وجليًا أن العهد القديم.. الذي زعموا أنه أوحى إليهم من الله، يعود بأصله وجذوره إلى تقاليد ما بين النهرين...



وأن الكثير من التفاصيل الكثيرة المذكورة فيه... بل وحتى أساطير كاملة منه.... مسروقة بنسبة أو بأخرى من كنز الأساطير والخرافات السومرية الغنى.. استعمل الكهنة في مؤلفاتهم المقتبسة الأساطير الشعبية القديمة لما بين النهرين...



وبلا أي خجل أو شعور بالذنب أو بعذاب الضمير... طبخوا تلك المقتبسات وجهزوها لتخدم أهدافهم الدينية.. لم يكن عمل الكهنة في الاقتباس والتزوير دقيقًا.... ولم يكونوا شديدي الحذر، فقد نسوا بين سطور التوراة الكثير من التفاصيل التي تفضح صلتها القوية بحضارة ما بين النهرين (3).خطايا التوراة وأسرار شعب الله ص 22، 23.





تخاريف الديانة الإبراهمية ..اليهودية



ان إديان اليهود اليوم من عقائد محرفة.. وكتب مبدلة ... وشرائع منسوخة مشوهة ...هي لم تكن سماوية أبدا ... بل هي ـ على تلك الحال ـ أديان أرضية .... ابتدعها أحبارهم ورهبانهم ....التحريف الذي أصاب اليهودية والإديان الإبراهمية قطع الصلة بين واقعهما الحالي وبين السماء ....



مع ذلك تجد في هذا الكتاب أكثر من عشر حالات من زنا المحارم مسطرة.... ومؤرخة تفصيليا وكتبها رواتها بلا أي خجل ....أو مداراة كتبوها ....وسطروها لتكون في كتبهم الإبراهمية .. لأكثر من ألفي عام والناس يأخذون منها العبرة والموعظة...

أورد بعضها تفصيلاً من كتاب الديانة الإبراهمية :_



التوراة (إصحاح 38 سفر التكوين ) قد نَسبوا إلى يهودا ابن يعقوب أنه قد زنى بثامار زوجة ابنه ... وارده في صموائيل الثاني 11 عدد1-27 .

أن النبي لوط زنا ببناته والقصة وارده كاملة في التكوين 19 عدد30-38 .

أن النبي داوود زنى بزوجة أوريا الحثي وقتله غدراً وحيلة كما في سفر صموائيل الثاني 11 عدد1-27 .

النبي هارون صنع العجل وعبده وأمر الناس أن يعبدوه كما في الخروج 32 عدد1-6 .

النبي سليمان إرتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى المعابد لها كما في الملوك الأول 11 عدد1-13 .

داوود وسليمان وعيسى كلهم من أولاد ولد الزنا وهو فارص بن يهوذا كما ورد في قصة يهوذا بن يعقوب وكنته ثامار الواردة في سفر التكوين 38 عدد12-30 .

رأوبين بن يعقوب زنا بزوجة أبيه بلهة وسريته كما ورد في سفر التكوين 35 عدد22 , 49 عدد3-4 .

يهوذا بن يعقوب _ زنا بزوجة إبنه كما ذكرنا سابقاً وسمع يعقوب ما صدر عن إبنيه وما أقام عليهما الحد غير أنه دعا على الأكبر وقت موته لأجل هذا الموقف الشنيع ... ولم يلعن الآخر بل لم يغضب منه ...بل إنه دعا له بالبركة التامة عند الموت .... وتستطيع أن تراجع القصة في سفر التكوين 38 عدد12-30 .



تخاريف الديانة الإبراهمية .. المسيحية ؟



سفر صموئيل الثانى [12: 11-12] : رب الأرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه داود عليه السلام للزنى عقاباً له : هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هَئَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الشَّمْسِ. لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ...





سفر عاموس [ 7 : 16 ] : النبي عاموس يقول لأمصيا كاهن بيت إيل : (( أنت تقول لا تتنبأ على اسرائيل . ولا تتكلم عن بيت اسحاق لذلك هكذا يقول الرب : امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف .



سفر إرميا [ 8 : 10 ] يقول الرب : لِذَلِكَ أُعْطِي نِسَاءَهُمْ لِآخَرِينَ وَحُقُولَهُمْ لِمَالِكِينَ لأَنَّهُمْ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ كُلُّ وَاحِدٍ مُولَعٌ بِالرِّبْحِ مِنَ النَّبِيِّ إِلَى الْكَاهِنِ كُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ بِالْكَذِبِ.



سفر إشعيا [ 3 : 16 ] : وَقَالَ الرَّبُّ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ يَتَشَامَخْنَ وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاقِ وَغَامِزَاتٍ بِعُيُونِهِنَّ وَخَاطِرَاتٍ فِي مَشْيِهِنَّ وَيُخَشْخِشْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ 17يُصْلِعُ السَّيِّدُ هَامَةَ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ وَيُعَرِّي الرَّبُّ عَوْرَتَهُنَّ.



الرب يُحِثُّ علىاختطاف بنات شيلوه واغتصابهن:



سفر القضاة [ 21 : 20 ] : واوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم. وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا انتم من الكروم واخطفوا لانفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبوا الى ارض بنيامين.



وفي سفر هوشع [ 1: 2-3] : الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى : ولا تتساءل إذا كان هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهم ، فإن الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة ؟



: (( أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: «اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ!. فَذَهَبَ وَأَخَذَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَيِمَ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْناً. ))



يهوذا جد المسيح يزني بكنته ثامار ( زوجة ابنه )



سفر التكوين [ 38 : 15 ] : فرآها يهوذا فحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت : ماذا تعطيني لكي تدخل علي



. فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه... وبعد ثلاثة شهور قيل ليهوذا: إن كنتك ثامار قد زنت وها هي الآن حبلى من الزنا



داود جد المسيح يزني بزوجة جاره

سفر صموئيل الثاني [ 11 : 2 ] : قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السّطح امرأة تستحمّ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا. فأرسل وسأل عن المرأة. فقال واحد: أليست هذه بشثبع بنت اليعام امرأة أوريا الحتي؟



فأرسل داود رسلاً وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأخبرت داود بذلك فدعا داود زوجها ( أوريا الحثي ) فأكل أمامه وشرب وأسكره. وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا.



وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه: فيُضرب ويموت. ومات أوريا … فأرسل داود وضم امرأة أوريا إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنًا.

الكتاب المقدس يعلمك كيف يزنى الأخ بأخته !!

ابن داود يزني باخته :



سفر صموئيل الثاني [ 13 : 1 ] : وكان لأبشالوم امرأة جميلة اسمها ثامار. فأحبها أمنون ومرض لعدم تمكنه منها لأنها عذراء. فنصحه أحد زملائه أن تظاهر بالمرض واضطجع على سريرك وقل لأبيك أن يرسل أختك ثامار لتعتني به ويأكل من يدها. فأرسل داود إليه فأمر أمنون أن يخرج الجميع من غرفته إلا ثامار.



ثم قال لها: ائتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك. فأحضرت الكعكة أمامه وأطعمته بيدها في المخدع. فأمسكها وقال لها: تعالي اضطجعي معي يا أختي. فقالت له: لا يا أخي لا تذلني أين أذهب بعاري.



فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. فخرجت صارخة فقال لها أخوها أبشالوم: فالآن يا أختي أسكتي، أخوك هو.

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نبى الله حزقيال يشجع النساء على الزنى والفجور [حزقيال 16: 33-34]



شكيم يزنى وينتهك شرف ابنة نبى الله يعقوب (دينة) [ 34 : 1 ]



نبى الله رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: [ تكوين 35: 22 ؛ 49: 3-4]



شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها [قضاة 16: 1]



لوط يسكر ويزنى بابنتيه: تكوين [19: 30-38]



داود لا ينام إلا فى حضن امرأة عذراء : ملوك الأول [1: 1-4]



إقرأ : شاول يُزوِّج ابنته زوجة داود من شخص آخر وهى لم تُطلَّق من زوجها الأول: أى يدفعها للزنى صموئيل الثانى 3: 14-16، صموئيل الأول 25: 44



إقرأ نبى الله إبراهيم يتزوج من أخته لأبيه:

تزوج نبى الله إبراهيم عليه السلام من سارة وهى أخته من أبيه ، تكوين [ 20 : 12 ] ؛ على الرغم من أن سفر اللاويين [ 18 : 12 ] يحرم الزواج من الأخت للأب أو للأم! : عورة أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة أبيك .



إقرأ : نبى الله يعقوب يجمع بين الأختين:



فقد تزوج ليئة وراحيل الأختين وأنجب منهما : [تكوين 29: 23-30] ؛ ويحرم سفر اللاويين الجمع بين الأختين [لاويين 18: 18]



يتبع الجزء 4









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