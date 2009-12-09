

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لقد تغير العالم كثيرا و فكر التخلف الدينى اخر حشرجة القبائل قبل الاندثار !

سليم نزال



كان لدي يقين لم يكن مؤكدا او واضحا عندما بدا عصر النت ان العالم سيتغير كثيرا عما كان.بما لا يقارن حتى لا بكولومبس و لا بالثورة الصناعية لانه اكبر من ذلك بكثير.

حتى ما يسمى بالعالم الافتراضى صار لا بد من اعطاءه اسم لاخر لانه لم يعد افتراضيا بمعنى من المعانى.صداقات وزواج وعلاقات حب,صفقات تجارية و تعاون فنى و ثقافى و الف مسالة اخرى تتم على النت فاى عالم افترااضى هذا؟؟؟؟؟

نحن فى مرحلة تحطم كل القديم .كل شىء عليه الف سؤال و سؤال .هناك تساءلات الان حول ان كانت العائلة ما زالت ضرورية بمفهومها القديم .هناك تغير و افكار جديدة فى كل المفاهيم من الحب الى الصداقة الى العائلة الى العلاقات الدولية الخ.و كل شىء صار بحاجة الى مراجعة و تكيف مع التغيرات.

الافكار القديمة تتحطم رغم انها تجد من يقاومها من الفاشية الاسلاموية و اليمين الغربى المتطرف و لكن كل دفاعات هؤلاء ستنهار امام ما يفعله النت.

الان بدانا نرى اى دور لسود افريقيا فى تطوير امريكا و سواها بعدما طمس ادوارهم و قتل الملايين بسبب ثقافة الرجل الابيض العنصرية و صار بوسعنا ان نعرف القصص الحقيقية لما تعرض له السكان الاصليون فى امريكا و سواها . .كما صار بوسعنا ان نعرف بدقة احتكار طبقات و عائلات لموارد اوطاننا و لم يعد بوسع هؤلاء ان يخفوا روؤسهم .فهناك ويكيلس و هناك الكثير من الامكانيةلان نعرف . وثائق تتكشف كل يوم و لم يعد بوسع احد ان يخفيها لانه زمن انتهى و لن يعود. انه عصر انفجار المعرفة بطريقة غير مسبوقة فى التاريخ و لن يكون بوسع احد مقاومته.

فى بلادنا ما زالت الثقافة البدوية تتحكم فى تفكير الغالبية لاننا لم ننتج بعد مفكرين يتمردون على رجال الدين من القرضاوى الخ من هؤلاء الذين يقفون فى وجه تطور بلادنا .و لا يمكن لاى تطور ان يحصل بدون كنس رجال الدين اولا و كنس سطوتهم على الحياةالعامة و اعادتهم رجال دين معنيين فقط بالامور الروحية لا اكثر.

ان زمن قهر الاخرين المختلفين عنهم فى الدين قد انتهى الى غير رجعة و الادعاء انهم يملكون الحقيقة الاسمى ادعاء ينتمى الى زمن ماضى ؟

الاسلام السياسى بكل فروعه ليس سوى اخر موجة غزو بدوى هدفه منع بلادنا من التقدم .و الطريق الامثل فى راى ان يبدا السنةوالشيعة بدك حصون الفكر الدينى المتخلف لديهما و كلاهما انتجا اساطير تخلف لم تعد تصمد امام المعرفة و النقد .لا بد من رمى تراث الصراعات الى القمامة التاريخية من اجل ان نتقدم و سوى ذلك لا تقدم. ان الحفاظ على حياة طفل واحد فى الوقت الحاضر اكثر اهمية لدى من كل صراعات المسلمين عبر التاريخ .

نحن فى عصر انتج فيه فكر و قوانينا تحرر الانسان طفلا كان ام امراة او شعوب لها حقوق اكثر بمليون مرة مما كان عليه الامر فى السابق لان المرجعية الاولى لنا هى العقل و القرار ان نكون احرارا بعيدين عن اشكال العبودية.

هذا الفكر النير الذى انتج كان حصيلة ابداع مفكرين مات منهم البعض و تشرد البعض من اجل ان يصل الينا .

كل ما كتبه القرضاوى و سواه لا شىء مقابل وثيقة صغيره من وثائق حقوق الانسان الحديثة.والمضحك انه كلما توصل الانسان المعاصر الى شىء جديد قال هؤلاء انه موجود عنا و كان الجزيرة العربية كانت باريس العالم فى ذلك الوقت و نحن نعرف انها لم تنتج مفكرا واحدا الان و هى الان من اكثر المتاطق تخلفا فكيف فى تلك الاوقات.

حتى تراثنا الماضى لم تعرفه الا من خلال تفكيك حروفه وطلاسمه من قبل علماء غربين و لسنا نحن!

نحن عالة على البشرية لاننا اخترنا ان نكون عبيدا .و من يختار ان يكون عبدا عليه ان ان يقبل بالتخلف الذى يصنعه هو و ليس سواه.نريد ان نتقدم لكننا لا نريد الاخذ بالطرق و الوسائل التى تجعلنا تتقدم .نريد ان نتقدم و نحن نحمل اكثر الافكار تخلفا و هذا هو التناقض بعينه .

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