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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سليم نزال - لقد تغير العالم كثيرا و فكر التخلف الدينى اخر حشرجة القبائل قبل الاندثار !
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لقد تغير العالم كثيرا و فكر التخلف الدينى اخر حشرجة القبائل قبل الاندثار !
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سليم نزال - لقد تغير العالم كثيرا و فكر التخلف الدينى اخر حشرجة القبائل قبل الاندثار !