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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالجواد سيد - نعم لإرسال قوات دولية إلى غزة وسيناء أيضاً
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نعم لإرسال قوات دولية إلى غزة وسيناء أيضاً
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالجواد سيد - نعم لإرسال قوات دولية إلى غزة وسيناء أيضاً