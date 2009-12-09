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حوصلة بوم/A


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 23:17
المحور: الادب والفن
    


1
ﻻضفائر للغواش
اندحرت اﻷمواج
عصير المشمش الشامي
يغسلني...
يلطخ وجه سمائي السافر
باﻷزرق ...
عتب المشيب على أكفانه
أنشب الوقت قرح طباشيره إبر
بخواصر النهار
غرابيب شموع الانتظار
نحيلة البصر
كليل الرمش خافت
اﻹفاقة ...
حمام دوح عينيك المطوق
يزعجه هسيس العش
تنبرى قمراء الظل
تخلع دثار عارصقيع العشق
تلفع الشباك قضبان السراب
براثنه عضت سهاد أرقي
توهم درب الشرود
سطورمفارق الغضى
أشعلها ...
أفاق نوء هزيل
الملامح ..
2
متغضن الوجد ضغينتي
أمل مقصوم الظهر
نهد مومس شمطاء
مهدود.... مهدوم
الجبين
وجف الفؤاد
ترتعش حلمات نبضه
رازحة تحت نير
شفاه نهر المساء
اندرس مجراه من سنين
موهن ، شاحب ،ابرص
يتثاءب غمام الخلب
خضرة بركة آسنة
شظايا مسنة مسننة
مخالبها !!
زحمة تجاعيد
حائط كهف الصبر
تسمع تثاؤب عتمته
زنار المدى
تفتق رتوقه
سحب أبنوس دخان
مكبات معسر إعتقال
غابة معتوهة
السكون !
يستوطن عطش النوم
مفاصلها؟؟!!





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - حوصلة بوم/A