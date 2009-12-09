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بقايا عطر....


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 23:17
المحور: الادب والفن
    


بقايا عطر
على معصم الأرجوان-
ويأتي الليل
بحناء الرماد....
تعزف لحن الذاكرة
رنين سحابة بئر-
لحن البنفسج الضائع
على طقوس الأوتار
أطلال
عروس السكون
على ريش يمامة-
أغنية أبدية
تتقسمها الشرفات المنحلة
على زهرة الوحل
يذوب الفراق في صيحة المساء-
ظل صبح
يداعب نسمة الخريف-
بدونها يبقى الربيع طفلا ......
رقصة هجرية
في ريح السكون-
تشرب عطر الدخان
تكشف عن ثوب السماء
في زهوة الليل....
وآخر حانة
ترتشف خمرة الجسد...
ذ أحمد بياض/ المغرب/





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بياض أحمد

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