

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 23:17

المحور: الادب والفن









بقايا عطر

على معصم الأرجوان-

ويأتي الليل

بحناء الرماد....

تعزف لحن الذاكرة

رنين سحابة بئر-

لحن البنفسج الضائع

على طقوس الأوتار

أطلال

عروس السكون

على ريش يمامة-

أغنية أبدية

تتقسمها الشرفات المنحلة

على زهرة الوحل

يذوب الفراق في صيحة المساء-

ظل صبح

يداعب نسمة الخريف-

بدونها يبقى الربيع طفلا ......

رقصة هجرية

في ريح السكون-

تشرب عطر الدخان

تكشف عن ثوب السماء

في زهوة الليل....

وآخر حانة

ترتشف خمرة الجسد...

ذ أحمد بياض/ المغرب/









