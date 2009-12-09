

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 23:17

المحور: الادب والفن









أعرفُ الآنَ .. أنّ هذا كُلَّهُ .. كانَ وهماً





أعرفُ الآنَ

أنّ هذا كُلَّهُ

كانَ وهماً

وأنّني سأفِزُّ من هذه الغفوةِ الطويلةِ

طفلاً

في سريرٍ على "السَطْحِ"

في بيتٍ على حافّةِ بستانٍ

في العطيفيّة الثانية .

سأتذَكّرُ أنّ بعضَ الوجوهِ

لمْ تَكُنْ ضاحكةً كما ينبغي

وأنّ الكثير من الأحداثِ السيّئةِ

كانتْ بالأبيضِ والأسْوَد

وأنّ "البَطَلة" الرئيسةَ

كانت تبكي قبل النهايةِ بقليل

لأنّها أحبّتْ رَجُلاً

كانَ يضحكُ طيلةَ الفِلْمِ

لسبَبٍ غير واضح

من أسبابِ الأحلامِ الطويلةِ جدّاً

و عافَتْني يابِساً

في سريرٍ على السَطْح

في العطيفيّةِ الثانية

ورائحةُ الطَلُعِ

تُغَطّيني .

أعرفُ أنّ هذا كانَ وهماً

وأنّني سأفِزُّ من هذه الغَفْوةِ

التي كسَرَتْ روحي

كما لو أنّني لَمْ أعِشْ

إلى الانَ

هذهِ الأشياءَ المريرةَ التي تشبه العَيْشَ

في سريرٍ على "السَطْحِ"

في بيتٍ على حافّةِ بستانٍ

في العطيفيّة الثانية

ورائحة النارِنْجِ

تلعَقُ وجهي .