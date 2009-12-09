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الأحداث تتكلم (23)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 17:44
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• حياة الأقباط سرادق عزاء!
• قد يظن البعض أن داعش ليست كافرة بالله.. لكنها بالتأكيد كافرة بالإنسانية!
• التعاليم التي تناقض مشاعرنا الإنسانية النبيلة، لا يمكن أن تكون من عند الله!
• يبدو أن الأمم المتفرقة، أصبحت أكثر تأثيراً من الأمم المتحدة!
• مأساة البعض، أنهم لم يميّزوا بعد: بين من ينادي بالمحبة بعد عداء، وبين من ينادي بالعداء بعد محبة!
• ليكن عيد الحب، نداء إلى الذين لم يختبروا الحب بعد!
• من أنواع السلالم: السلم الموسيقي: "دو ـ ري ـ مي"، والسلم الأمريكي: "دو ـ لا ـ ري"!
• لم يستطع أبوينا الأولين على الصوم عن شجرة واحدة.. فما هو حالنا ورجال الدين يطالبوننا بالصوم عن أشجار كثيرة؟!
• إن كان الكذب الملوّن أصاب يعقوب بعمى البصر؛ فإن أولئك الذين يحسبون أن لا ضير في الأكاذيب البيضاء، سرعان ما يصابون بعمى الألوان!
• في عيد شم النسيم: البعض يشم رائحة الطبيعة في الوطن، والبعض الآخر يشم رائحة الوطن في الطبيعة!
• يوم شم النسيم، يبدأ ربيعاً وينتهي خريفاً!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (23)