

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 17:44

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع











• حياة الأقباط سرادق عزاء!

• قد يظن البعض أن داعش ليست كافرة بالله.. لكنها بالتأكيد كافرة بالإنسانية!

• التعاليم التي تناقض مشاعرنا الإنسانية النبيلة، لا يمكن أن تكون من عند الله!

• يبدو أن الأمم المتفرقة، أصبحت أكثر تأثيراً من الأمم المتحدة!

• مأساة البعض، أنهم لم يميّزوا بعد: بين من ينادي بالمحبة بعد عداء، وبين من ينادي بالعداء بعد محبة!

• ليكن عيد الحب، نداء إلى الذين لم يختبروا الحب بعد!

• من أنواع السلالم: السلم الموسيقي: "دو ـ ري ـ مي"، والسلم الأمريكي: "دو ـ لا ـ ري"!

• لم يستطع أبوينا الأولين على الصوم عن شجرة واحدة.. فما هو حالنا ورجال الدين يطالبوننا بالصوم عن أشجار كثيرة؟!

• إن كان الكذب الملوّن أصاب يعقوب بعمى البصر؛ فإن أولئك الذين يحسبون أن لا ضير في الأكاذيب البيضاء، سرعان ما يصابون بعمى الألوان!

• في عيد شم النسيم: البعض يشم رائحة الطبيعة في الوطن، والبعض الآخر يشم رائحة الوطن في الطبيعة!

• يوم شم النسيم، يبدأ ربيعاً وينتهي خريفاً!