

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 16:07

المحور: الادب والفن













بلا سقفٍ .. أَتباهى بِعِرزالي ،

أَتأمّل بِقشة وَهم

و أُطحن عند

قشرة رمان ..

بلا صيف أُنوثتي ،

بِلا مرايا تحتضنُني

تُخصّبني أنّاتها الجواهرْ ..

جرعة من مواسم الغصّة

لا مساء يسمعني في قصيدة ..

كوشم حبر أَخضرْ ..

" ياااا قمرَ مشغرة ".. ؟

يا عاصفةً فيروزيّة ،

حطّت على كتف البِلاد

أَليس غِناؤكَ نشوة

كَعطر شتائي القَسمات ؟

أَنا مَن تُنهيها نهاية القَصب

في أجران الحزن ،

في عَشر قُبلات ،

و تُغطّي أنقاض العشب

التي اقتلعَتْها يوماً ،

لِتُعمّر فيض غِطاء

و دِثار سقف مِن عُباب

عائد مِن النسيان ...