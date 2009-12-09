

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 13:18

المحور: الادب والفن









بِنصف حبٍ ، أَقطعُ بِحاراً

و أَتحاشاك خُلوةً و أَنهاراً ..

أَتظنُّ أَنّي قاسيةٌ ؟

حين يَصدح " نبيّ الحديد "

و يُصقل آخر وترٍ

في الأُوكتاف مقامات ،

يَطلع العشب على نوافذي ،

يقطفني المكان ..

أَبخرةً تُرطِّب شفاهي ،

أَتغاضى عن ذنوب

آلهة الحبوب ،

أَقترف سنبلةً ..

فتلين الأَبراج :

عين على " داود "

و عين على السكاكر ..