

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 12:07

المحور: الادب والفن









قصيدة ... ثورات الربيع العربي



الثعلب يخرج من..

دموع الشمس.

ودم القمر .

ومحبس السحب .

بالوشاح الملطخ.

والعمامة الذابلة.

وسمة الواعظ الزاهد الرسول.

ويُوعد بالنصرة وكشف الغمة

الثعلب يزمجر من النيل للفرات.

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الثعلب يؤذّن كبلال

بعد الصلاة جنازة موت الحكام .

واحياء الديمقراطية .

يا عرب... الصلاة .

رتّلوا ...وهيْلوا على الصمت التراب

كسّروا قضبان الحبس

افتحوا ابواب القصر

سيّروا الماء فى الزرع

وادفنوا عاركم فى الارض

مزّقوا خيوط العنكبوت التى مصّت دمائكم..تتحرروا

وسيّروا دماء القمر فى عروقكم... تحْيوا

واغسلوا بدموع الشمس وجوهكم .. تستنيروا

ادخلوا عليهم من كل باب .

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الثعلب يرقص فوق اجساد الموتى .

يرقص على ازيز الرصاص

على خشخشات السلاح

على الصراخ

يغنى على الحان خرير الدماء .

يضحك خلف القناع

او بدون قناع

الثعلب يشرب النيل والفرات .

الماء ملا بطون الثعالب.

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واحسرتاه

انكشف النقاب

الثعلب فوق منكبه وشاح الدرّ

وما كان وشاحه الا ثوب حرباء

ذيله تراقص بثوب فضفاض

راسه بتاج الشاهنشاه

ومعه السيف الصمصام

يحصد الرؤوس من النيل للفرات

ماله محبّر من دماء الثورات

والذهب سبائك من اصلاب الرعاع.

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من نظمى : ابراهيم امين مؤمن

5 ديسمبر 2013











































2013