

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 12:06

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









قالوا لست اما تبحثين وراء سراب ما حدث كان عقابا لك تركت ابنائك عودى ماذا الم يسامحوك ؟بالطبع وهل سيفعلوا ؟!!

اقبلى انه قبل بعودك لاجل الابناء اصمتى .

يكفى ما فعلت ..يكفى يكفى ما ذا فعلت انا عايدة ام من ؟

قرأت رسالتك ماجرريت اسفة لموت غجريتك نعم اشبهها فكلانا قد توفيت اراقب شبحى كل ليلة امراة مترهلة بالكاد تتنفس

أأكل مثل من حرمت لسنوات ؟جوعى لايتوقف ابكى ولا اسطيع التوقف عن الطعام ..يصرخون من حولى ..

لقد سبنى ابنى بالامس ولم اجاوبه غضبت من عايدة شعرت بالاهانة لما لم اصفعه كان اخر مثله .

.مارجريت انا اكرهه هل تصدقين ابكى لهذا ل ليلة اصلى كى يغفر لى ولكن الكره لايزال هنا تجاه صبى احضرته اصبح لديه شارب صغير ..اردت ان احتضنه عل الحب يعود من جديد..انا ميتة مجنونة هل تكره ام وليدها عايدة قد فعلت انها اخرى من انجبتهم قد قتلت واحضروا لاجلهم شبحا كى ينتقموا منه افهموه هذا سنوات ..

لقد اصبحت مثل كلودى وانا من لعنتها انه مثلهم ليس اخر ليس اخر

ليتنى معك مارجريت حقا ليت ما كانت هناك حواجز ولا حدود ليت الارض تعود واسعة مثلما كانت من قبل مثلما كانت فى الاصل.