

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 12:03

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









* المقدمة

بما انك تكتب كمسلم في المسيحية فلا بد من المقارنة والربط بين مؤسسي الديانتين الاسلامية والمسيحية ، وبمنطق العقل والعدل نحتكم حتى تتوضح الروية والحقيقة لكل ذي عقل وضمير ؟



1: تقول

أن يسوع الناصري من أهم الشخصيات المؤثرة على امتداد التاريخ الإنساني وبنفس الوقت من أكثر الشخصيات التي أثارت الجدل والتباين في النظرة إليها والموقف منها فاختلف تقييمها من بلوغ الذروة في التقديس إلى التطرف في مهاجمتها والازدراء منها ...؟

**الرد

كلام صحيح وسليم ، ولكن أليس من المنطق والعدل التساءل ما التأثير الذي تركه يسوع الناصري في أتباعه والعالم وما التأثير الذي تركه محمد في اتباعه والعالم ، علماً أن ألإثنين نبيان حسب مفهومك الاسلامي ، ولا أنت غير مسلم ؟



2: تقول

لا توجد نصوص تاريخية موثقة تروي ظمأ الباحثين سوى ذكر عابر ومقتضب ، بينما ازدحمت النصوص المسيحية المقدسة بذكر تفاصيل غزيرة عن هذه الشخصية , وتعتبر الأناجيل القانونية الأربعة بمثابة توثيق لسيرة يسوع الناصري الشخصية ...؟



**الرد

أيضاً كلام في السليم والصميم ، والتساءل المنطقي والعقلاني هل هنالك بالمقابل نصوص تاريخية موثقه تروي ظمأ الباحثين عن محمد غير كتب السيرة والقرأن أو عن مُوسَى ، علما أن موسى قد سبق محمد بأكثر من 1900 ق.م ، والمسيح بأكثر من 600 عام ق.م ، ومن الجيد قولك( إزدحمت النصوص المسيحية بذكر تفاصيل غزيرة عن المسيح ) مع العلم معظم كتابها هم من القرن الاول الميلادي ، طيب ما قولك بوجود ألاف المخطوطات ومنها يهودية تدعم قولهم ، فهل هنالك مخطوطات تدعم ما في القران ؟





3: تقوّل

مشكلة الأناجيل أنها كتبت من قبل أشخاص مؤمنين ومحكومين بالنظرة القداسوية لشخصية يسوع الناصري وخاضعين تلقائيا للتأثير الإيماني الذي يجعلهم مشدودين وجدانيا لهذه الشخصية وواقعين تحت تأثيرها ...؟



**الرد

كيف تكون الاناجيل مشكلة وأنت تقر بأنها قد كتبت من قبل أشخاص مؤمنين ، أي لا ناقة لهم في كتابتها ولا جمل غير التبشير بما رأوه وسمعوه وتأثرو به ، مع العلم أنهم كتبوها بعد موته بسنين وفي أماكن مختلفة وأزمنة متفاوتة واستشهدوا لسببها ، عدى تلميذه يوحنا شاهد العيان الوحيد له والذي مات منفياً في جزيرة بطمس ، طيب هل التأثير هذا تأتى من فراغ خاصة وان عنصر الفائدة معدوم هنا ، لذا من البديهي أن يكتبوا ما عاينوه وشعروا به ، تماماً عكس القران فمن كتبوه كانو منتفعين من صاحبه أو مجبرين ؟





وأخيرا...؟

حتى نعود لمحاكمتك للنص الانجيلي في مقال لاحق نقول مع الكثيرين من المنصفين والمتنورين ...؟

عجبي من نبي وكتاب يدعوان لمحبة الاخرين وحتى الأعداء وليسوا من السماء ، بينما نبي وكتاب يدعوان للسلب والنهب (الانفال) والقتل والغزو والارهاب ويوصيان بقتل وصلب وحرق وتقطيع الأعداء هما من السماء ؟



صدقني من يؤمنون بمثل هذا الشطط ماهم إلا مرضى أو مغفلين ولا أقول منافقين ، وعذاراً لتأخر ردي ، سلام ؟