

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 11:53

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









لااصدق انها رحلت ربما كان وقتها كالسحر قد مضى سريعا ..منذ قليل عدت للكاتبة من جديد..عدت فكرت بعايدة اول الامر ثم البقية ربما لان عايدة مثلى ايضا ..انها مثلى ولكنها ترفض الكلام ..عادت لتصمت من جديد ..توقفت اشهر بسبب مرض غجريتى رحلت اصابها مرض الكانسر بلا هوية عاشت ثم رحلت ليس لها ارض لم توصى ان تدفن ببقعة ..كتبت لى وصية ..لقد اجادت الكتابة رغم كل هذا..توقف كل شىء الان بعد رحيلها وتركى لما كان عليها ان تفعل ..وانت عايدة تركت كل شىء وعدت لم تعودى عايدة استسلمت واختفى قلمك ..قلت ان هذا افضل انت مثل تلك الغجرية هى ايضا استسلمت ..ساعود لجامعتى ساترك الفوضى قليلا ابى مريض لن لم اسامحه لم اذهب لرؤيته حتى الان لاادرى ان كنت سافعل ..نعتنى بقذارة تلك الغجرية ..قال لاتشبهين احد منا..عدت لدروس التاريخ من جديد ..اقلعت عن رؤية الليل ..لاادرى ان كانت رسالتى خاتمة فانا من بدات تلك الرسائل ولكن اشتقت حسب كيف حالك عايدة وكلودى وانديرا وسوزان جميعكن ..

محبتى مارجريت

رحيل عايدة

قالوا لست اما تبحثين وراء سراب ما حدث كان عقابا لك تركت ابنائك عودى ماذا الم يسامحوك ؟بالطبع وهل سيفعلوا ؟!! اقبلى انه قبل بعودك لاجل الابناء اصمتى .يكفى ما فعلت ..يكفى يكفى ما ذا فعلت انا عايدة ام من ؟ قرأت رسالتك ماجرريت اسفة لموت غجريتك نعم اشبهها فكلانا قد توفيت اراقب شبحى كل ليلة امراة مترهلة بالكاد تتنفس أأكل مثل من حرمت لسنوات ؟جوعى لايتوقف ابكى ولا اسطيع التوقف عن الطعام ..يصرخون من حولى ..لقد سبنى ابنى بالامس ولم اجاوبه غضبت من عايدة شعرت بالاهانة لما لم اصفعه كان اخر مثله ..مارجريت انا اكرهه هل تصدقين ابكى لهذا ل ليلة اصلى كى يغفر لى ولكن الكره لايزال هنا تجاه صبى احضرته اصبح لديه شارب صغير ..اردت ان احتضنه عل الحب يعود من جديد..انا ميتة مجنونة هل تكره ام وليدها عايدة قد فعلت انها اخرى من انجبتهم قد قتلت واحضروا لاجلهم شبحا كى ينتقموا منه افهموه هذا سنوات ..لقد اصبحت مثل كلودى وانا من لعنتها انه مثلهم ليس اخر ليس اخر

ليتنى معك مارجريت حقا ليت ما كانت هناك حواجز ولا حدود ليت الارض تعود واسعة مثلما كانت من قبل مثلما كانت فى الاصل