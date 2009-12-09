أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا سوريال - رحيل غجرية


اخر الافلام











المزيد.....

رحيل غجرية


مارينا سوريال
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 11:53
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


لااصدق انها رحلت ربما كان وقتها كالسحر قد مضى سريعا ..منذ قليل عدت للكاتبة من جديد..عدت فكرت بعايدة اول الامر ثم البقية ربما لان عايدة مثلى ايضا ..انها مثلى ولكنها ترفض الكلام ..عادت لتصمت من جديد ..توقفت اشهر بسبب مرض غجريتى رحلت اصابها مرض الكانسر بلا هوية عاشت ثم رحلت ليس لها ارض لم توصى ان تدفن ببقعة ..كتبت لى وصية ..لقد اجادت الكتابة رغم كل هذا..توقف كل شىء الان بعد رحيلها وتركى لما كان عليها ان تفعل ..وانت عايدة تركت كل شىء وعدت لم تعودى عايدة استسلمت واختفى قلمك ..قلت ان هذا افضل انت مثل تلك الغجرية هى ايضا استسلمت ..ساعود لجامعتى ساترك الفوضى قليلا ابى مريض لن لم اسامحه لم اذهب لرؤيته حتى الان لاادرى ان كنت سافعل ..نعتنى بقذارة تلك الغجرية ..قال لاتشبهين احد منا..عدت لدروس التاريخ من جديد ..اقلعت عن رؤية الليل ..لاادرى ان كانت رسالتى خاتمة فانا من بدات تلك الرسائل ولكن اشتقت حسب كيف حالك عايدة وكلودى وانديرا وسوزان جميعكن ..
محبتى مارجريت
رحيل عايدة
قالوا لست اما تبحثين وراء سراب ما حدث كان عقابا لك تركت ابنائك عودى ماذا الم يسامحوك ؟بالطبع وهل سيفعلوا ؟!! اقبلى انه قبل بعودك لاجل الابناء اصمتى .يكفى ما فعلت ..يكفى يكفى ما ذا فعلت انا عايدة ام من ؟ قرأت رسالتك ماجرريت اسفة لموت غجريتك نعم اشبهها فكلانا قد توفيت اراقب شبحى كل ليلة امراة مترهلة بالكاد تتنفس أأكل مثل من حرمت لسنوات ؟جوعى لايتوقف ابكى ولا اسطيع التوقف عن الطعام ..يصرخون من حولى ..لقد سبنى ابنى بالامس ولم اجاوبه غضبت من عايدة شعرت بالاهانة لما لم اصفعه كان اخر مثله ..مارجريت انا اكرهه هل تصدقين ابكى لهذا ل ليلة اصلى كى يغفر لى ولكن الكره لايزال هنا تجاه صبى احضرته اصبح لديه شارب صغير ..اردت ان احتضنه عل الحب يعود من جديد..انا ميتة مجنونة هل تكره ام وليدها عايدة قد فعلت انها اخرى من انجبتهم قد قتلت واحضروا لاجلهم شبحا كى ينتقموا منه افهموه هذا سنوات ..لقد اصبحت مثل كلودى وانا من لعنتها انه مثلهم ليس اخر ليس اخر
ليتنى معك مارجريت حقا ليت ما كانت هناك حواجز ولا حدود ليت الارض تعود واسعة مثلما كانت من قبل مثلما كانت فى الاصل





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مارينا سوريال

إجمالي القراءات: 8,583,290
المقالات المنشورة: 573
- بيت هيدرا11
- بيت هيدرا10
- المراة فى كتابات اسامة انور عكاشة
- بيت هيدرا7
- بيت هيدرا8
- بيت هيدرا6
- بيت هيدرا5
- بيت هيدرا3
- بيت هيدرا4
- بيت هيدرا1
- بيت هيدرا2
- شارع القبط الاخيرة
- شارع القبط25
- شارع القبط26
- شارع القبط23
- شارع القبط24
- داخل الاتون جدران المعبد27
- داخل الاتون جدران المعبد28
- شارع القبط21
- شارع القبط22

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- وزيرة المرأة التونسية تكشف فضيحة -بيع فتيات صغيرات في الأسوا ...
- انتكاسة داخل لجنة البابا فرنسيس للتحقيق في اغتصاب الرهبان لل ...
- انتكاسة داخل لجنة البابا فرنسيس للتحقيق في اغتصاب الرهبان لل ...
- ترامب يوقع قانونا يدعم النساء
- أتتفق مع هؤلاء المشاهير؟ 10 أقوال في الزواج
- صبي متحول يفوز ببطولة مصارعة للفتيات بأمريكا ويثير الجدل الج ...
- «المهن الزراعية»: تفعيل لجنة «المرأة» بالنقابة لأول مرة منذ ...
- خبيرة بمنظمة الصحة العالمية: القرن الحالي شهد زيادة في أمراض ...
- “خريطة التحرش” تنظم ورشة عن تغطية قضايا العنف الجنسي
- بيان تضامني مع النساء الليبيات

المزيد.....
كتب ودراسات
- المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن / أميرة المصري
- قد تنتهي الحرب على النساء إذا حررنا الرجال جنسيًا / مارجريت كورفيد
- حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج / سيلفيا فديريتشي
- المرأة السّورية بين القانون، والعرف / نادية خلوف
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا سوريال - رحيل غجرية