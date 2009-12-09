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تجنيس غير ألعِرَاقيين رَدّاً علَى مردخاي كيدار


حميد الواسطي
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بِسْمِ اٌللهِ.. وَبَعد، رَدّاً عَلَى رَدّ البروفيسور مردخاي كيدار- ألمُحاضر في جامعة بار إيلان – تل أبيب – إسرائيل.. بمُقتضى قولكُم أو سُؤالكُم: (.. لكن المادة التي طرحتموها أقصد مادة 18 والتي تخص تعريف المواطن العراقي لم تتعرض لتجنيس غير العراقي وحرمان التجنيس لغير العراقيين أمر منافي لحقوق الإنسان !! فكيف ستتعاملون مع قضية تجنيس غير العراقيين, أقصد من هم الأشخاص الذين سيحظون بحق التجنيس العراقي ؟؟): تعليقات دنيا الوطن.

أقول: شكراً سعادة ألبروفيسور مردخاي كيدار علَى سُؤالكَ..؟ وَأقول: لا أُمانِع مِن تجنيس غير ألعِرَاقيين في ألعِرَاق لغرض ألاِنتماء أو إذا كانوا يَرغبون أو سُعداء بأن يكونَ ألعِرَاق وَطنهم أو مَوطنهم (لَيسَ بَلَد أحق مِن بَلَد.. فخيرُ البَلَد ما حَمَلَك: علي بن أبي طالب) ولَكِن الَّذِي أقصده هُوَ في ألعِرَاق ألمُضطرِب وألَّذِي تعشعش فيه ألعِنصريَّة ألفاسِدَة وَألطائِفيَّة ألقذِرَة وَألمَصالِح ألشخصيَّة ألباطِلَة.. لاَ يُمكِن إطلاق ألعنان وَفسح مَجال لتجنيس مُنظَّم ومَدسوس وَبدون دراسة أو مُراقبَة مخططات تغيير ألتركيبَة ألسُكَّانيَّة أو قلب ألمُعادَلَة ألسياسيَّة.. أنا مَعَ ألتجنيس لغيرِ ألعِرَاقيين وَلَكِن في حالات صحيحة وَمدروسة كاللجُوء ألسياسي – مثلاً - أو ألهجرة أو ألزواج مِن عِرَاقيَّة لغرضِ ألزواج فعلاً وَلاَ بأس حُبّاً باٌلعِرَاق وَمِن دونِ توجيه خارجي مُنظَّم لأغراض سياسيَّة أو طائِفيَّة أو عِنصريَّة!؟ فاٌلعِرَاق فيه مِنَ ألمَشاكِل مَا لا يَخطِر عَلَى بالٍ؟؟؟ - عَلَى سبيلِ المِثال - ألعِرَاقي ألجنوبي (ألشيعي) عِندَمَا يُسافر إلى مناطقِ غرب ألعِرَاق (ذات ألأغلبيَّة ألسُّنية) يشعر بأنه غريب ولَيسَ عِرَاقي وَلاَ يأمَن عَلَى حياتهِ!؟ وألعكس صحيح.. فالسُّني مِن أهلِ ألأنبار يَعتبرها مُجازفة عَلَى حياتهِ إذا دخلَ المناطق (ذات الأكثريَّة الشيعيَّة) كمدينة ألثورة وَغيرها. وأما دخول ألعربي شيعياً أو سنياً إلى مناطق ألأكراد فيحتاج إلى كفالة كردي أو برنامج أقامة أصعب مِن دخولهِ للأردن أو مِصر علَى سَبيلِ ألمِثال..!!

وَأقول، أنا مَعَ كُلّ حالة صحيحة ومَدروسة وَلاَ تتعارَض مَعَ مَصلَحة ألوَطن وَألمُواطِن وتتوافق مَعَ ألعقل وَألمنطق وَحقوق ألإنسان. ولَكِن كيف يُمكِن قبوله عقليّاً وَمنطقيّاً باِستقدام مِصريين (للتجنيس) أو ألعمَل في ألعِرَاق إذا كانَ ثلثي ألعِرَاقيين – تقريباً - عاطلينَ عن ألعمَل وَلاَ يتم ألتعيين إلاَّ بالرُشوَة أو ألمَحسوبيَّة وَألمنسوبيَّة؟! ولِمَاذا حُكُومَة المالكي وافقت عَلَى دخول مليون مِصري إلى ألعِرَاق: حتى تعترف ألقاهرة بحُكُومَة بغداد؟ اَمْ ليقطَع رئيس ألوزراء نوري المالكي (ألشيعي) الطريق عَلَى ندهِّ نائب رئيس الجُمهُوريَّة – وقتها - طارق ألهاشمي – كتنافس عَلَى ألسُلطَة – وَلأنَّ ألهاشمي أعطى نفس ألوعد هُوَ وَحزبه (ألإسلامي) للمِصريين ليسيطروا مَرَّة أُخرى عَلَى اِقتصاد ألشارِع ألعِرَاقي كمَا كانوا في عهدِ حُكُومَة صدام حسين اٌلَّذِي لم يَكن يَحب عامَّة ألشعب ألعِرَاقي ألمَحروم ولَم تستفاد ألعامَّة من اِمتيازات وَخيرات ألعِرَاق.. وَلاَ تزال..





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حميد الواسطي

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