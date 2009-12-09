

أحمد صبحي النبعوني

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 05:44

المحور: الادب والفن











من قال : إن المرأة عورة ...

من قال :إنها تهب العندم

وتسقي الجراح ملحا

وتهزالكون طربا

من قال: إن حبيبتي

قد غادرت ...سفني..!

إنها ها هنا ...في الوجع

والجرح ......والندم

ليتها غادرت

قبل هذا السفاح الاخرق

قبل عروش الظلام

قبل أنين الناي.....

وقبل موتي كان أروع

وأجمل ....

للحلم ...

وسكون مافي الريح

ليتها ...ماتت أو انتحرت

او اشتعلت بها النيران

قبل أن ترحل ....

حتى يطمأن الجنون في،

إنها لن تكون لغيري ..

........

خادمة أو نادلة مطبخ

أو بغي للسرير الهرم

ووجع ليل القصائد

وأنا انتظر ..واسكر

علني اسمع صوتا

أو المس نظرة

أو اشم اغنية قادمة

منها أو من جهاتها الاربعة .