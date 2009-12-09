

أحمد صبحي النبعوني

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 05:43

المحور: الادب والفن









واحات من الرمال

وسنين عجاف

وارتباك وقلق

ونظرية فراغ

لن يملأها غيرك

خلف رحيلك سيدتي ...!

مدمن احاديثك والضحكات

وعينيك أنا .....

وقليلا من صهيل الغربة

وذرات ملح ......

للجرح ساعة جنون الذكريات





(2)





رحيلك خسارات الأمل الخجول

ودمعة فارس خالي من النصر

وخالي من الحب ....

وشيئا آخر لن ابوح به.





(3)





أيتها السماء الحزينة

أيها القمر المكسور

ما هكذا يكون الفراق

ما هكذا تورد قصص

العشق والانبياء ...

ليكن بوح الهمسات

وختان الاشجار ....

لميلاد الفجائع والهزائم

يليق ببريق ذاك الذي

كان .....

وذاك الذي ...

كنت .

