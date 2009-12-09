

نبيل الخمليشي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 02:17

المحور: الادب والفن









رقم بطاقتك

رقم منزلك

رقم هاتفك

رقم حذاءك

رقم قرضك

رقم حظك

رقم طوطمك

رقم نجمك

رقم...

رقم...

... ... ...

رقم دورك

رقم محطة نزولك، لحدك

ورقمك أنت ذاتك يربكني

كم تكاثرت علينا الأرقام

سيدي تكاثرت علينا الأوثان

جردني منها لأعود للجوهر في وفيك

وأهجر ما بقي لي من أوهام

ونهجر سويا حاسوب الفراغ

وما بقي لك من رميم العظام

آلتك سيدي ما عادت تنتج غير الأرقام

تصميما حينا وصدفة أحيانا

أرقامك السرية

الموعودة

المعبودة

المولودة

أرقامك الودودة في حدوة حصان الغياب

أرقام بهائمه

عقاراته

نسائه

عبيده

جلاديه

سجونه

أرقام نياشين المنقلبين عليه، حراسه

أرقامك

أرقامنا

أرقامي

...

...

و أرقامهم تتناحر

سجودهم

قبلة صلاتهم

حيطان بكائهم وشكواهم

نيرانهم الموقدة

صلبانهم

حسناتهم

سيئاتهم

مقدساتهم

مدنساتهم

أرقام نسخهم منك

أرقامك سيدي

تجاوزتنا باستنساخ ذاتها

تنحو نحو اللامنتهى سلبا و إيجابا

لن نوقفها أبدا سيدي

أرقامنا أرقامك، كيف أصبحت هي الحياة؟