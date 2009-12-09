

محمد الواتي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 01:07

المحور: الادب والفن









#مذكرات : 1

استيقظت صباح هذا اليوم متأخراً، متعباً، تغزو أفكاري أطياف مزعجة وفوضى مقلقة، غسلت وجهي بالماء البارد بدون صابون، ثم تناولت وجبة الفطور المكوّنة من الشّاي والبيض المطهيّ مع الزيت، وبعدها حشرت بعض الكتب والدفاتر في محفظتي السوداء البالية، ثم ألقيت تحية السّلام على الوالدة ، ثم خرجت مسرعاً قاصدا مكان وقوف الحافلة التي ستقلّني إلى الكلية. انتظرتها ما يزيد عن ربع ساعة، فكّرت - خلالها - في حمل كتاب أقرأ فيه، إلا أنّني عدلت عن ذلك وآثرت أن أظلّ خاوي الوفاض أراقب بدون هدف مرور السّابلة. وبعد دقائق لمحت الحافلة من بعيد تدنو منّي شيئا فشيئا، فلمّا وصلت ركبت، وسرت إلى آخرها، ثم جلست، وأخرجت من محفظتي كتابا بدا لي أن أنظر فيه للمرة الأخيرة قبل أن أرجعه لخزانة الكلية، وهذا الكتاب هو "من ذكريات سجين مكافح" الذي سرد فيه "محمد جعفر الكتاني" المحن والمصائب التي اصطلاها هو ومن معه من سجناء "كلميم" على أيدي جنود الاستعمار الفرنسي إبّان "عهد الحماية". كنت قد استعرت هذا الكتاب قبل أسبوع بصحبة كتاب "الصحوة الإسلامية" للدكتور يوسف القرضاوي، وقد أعجبني كتاب هذا الأخير كثيرا، وهو أول ما يقع في يدي من كتب القرضاوي، فمع شهرته لم أقرأ له يوما كتابا ولم أسمع له محاضرة، وكلّ ما أعرفه عنه كان عن طريق منتقديه، وهذا خطأ لا يجمل بي أن أقع فيه !

وبعد أكثر من نصف ساعة انتهيت إلى الكلية، واتجهت مسرعاً نحو جناح الخزانة لأنّ فترة الرّاحة قد أذنت، فأعدت الكتابين، ثم طلبت آخرين انتخبتهما اعتباطا من قائمة الكتب دون أن يكون لي بهما عهد ولا ذُكر من قبل،هما: مذكرات أبي القاسم الشّابّي، ورسالة في الصّبابة والوجد لجمال العيطاني، وضعتهم في محفظتي بأدب ثم انصرفت.

وبعد أن فشلت في إيجاد بين جنبات الكلية مكانا خاليا من البشر وثرثراتهم، يجمعني بالكتابين الجديدن، انطلقت إلى قاعة المطالعة، فجلست في أقصاهاا، شعرت بهدوء نسبيّ يعم أرجاءها على غير العادة! كان عن يميني طالبان، أما أحدهما فإنه يحمل كتابا، وأما الذي بجانبه فإنه يحمل هاتفا، وعن شمالي طالب فاتح حاسوبه لا أدري ما يفعل به، وهناك بعض الطّلبة منبثِّين في أرجاء قاعة المطالعة كلٌّ منهمك في أعماله.. أخرجت كتاب "مذكرات أبو القاسم الشّابّي" ثم أخذت أقرأ فيه، فاستهوتني بداعة سرده، وبراعة وصفه، وبلاغة قلمه، وعلى أنّ يد المنون قد اختطفته وهو ابن السادسة والعشرين، فإنّه يضاهي بأسلوبه الأخّاذ كبار الأدباء والبلغاء من أمثال العقّاد أو طه حسين..!

التهمت النصف الأول من مذكرات الشّابّي بسرعة مفرطة، دون أن يكدّر صفو قراءتي أيّ ملل أو كلل، منعني من إتمام الكتاب كاملا اقتراب موعد محاضرة النحو.

فانصرفت عن قاعة المطالعة بعدما ضربت للكتابين موعدا في أقرب الآجال..

وعلى العموم فإنه لا شيء يميّز هذا اليوم عن ما قبله، سوى أنني اكتشفت أدبا بديعا لشاعر وأديب نحرير يدعى الشّابّي، وشرعت في تدوين مذكراتي كما فعل هو في كتابه هذا.

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مذكرات: محمد الواتي ـ الـثـلاثـاء: 21-02-2017م