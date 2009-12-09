

حسام السبع

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 01:06

المحور: الادب والفن









شكوى الحنين

إذا أبديتُ عشـقيَ بالقـوافي

سيعجزُ عن تصوّره ِ مدادي

*

وإنْ جاءتْ دموعُ الشعر تشكو

حنيـني لن تعـبَّرَ عن ودادي

*

أنا أحيا على الذكـرى بـيومي

وتبقى طول ليلي في سهـادي

*

أراك ِ بها خيــالا ً ثم يمضي

فيتركني سقيما ً في رُقــادي

*

أنوحُ يعيدُ شِعري عزف لهفي

بمـــوّال ٍ يُـرتله ُ فـؤادي

*

يردُّ صدى أنيني: لن تــلاقي

ردوداً مِـنْ بثينـة َ أو سعـادِ

*

وليلى قد تنـاءتٍ من سنيـن ٍ

وناري لا تــؤولُ إلى رمـادِ

*

سأبقى مثل قيس ٍ في صـحار ٍ

فلا أحدٌ سيصـغي إنْ أُنـادي

*

فباعدَ بيننا سفرٌ وتغــريب ٌ

وقلبي إثــرها مثل الـجواد ِ

*

أسائل كلَّ روض ٍ عن شذاها

وأطـوي كـلَّ بيـداءٍ ووادي

*

وأمضي في طريقي لستُ ألقى

سـوى ليل ٍ توشـّح بالـوادِ

*

فإني منذ هجرك ِ رهن حزني

وشعري يرتدي ثوب الحـداد ِ

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