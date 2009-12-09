

عائشة التاج

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 01:05

المحور: الادب والفن









أيها الزمن

امنحني دفء عينيك حضنا للأحلام المؤجلة علها تبيض

للجهود المهدورة على حواف الأعمار

للمشاعر الموءودة خلف الف سياج وجدار

لما تخطه أيادي القدر

وراء الأبصار ,,,,

للأحزان الخرساء

والآهات الممزوجة

بالصبر والإصرار



أيها الزمن الرحيم

أمنحني دفء شمسك المنبثقة من وراء الآفاق

كي تضخ في شرايين العمر

اخضرار الأوراق ,,,

حتى تسكب أزهار الروح



رحيقها مدرارا

كحليب الأمهات في الأثداء



عائشة التاج