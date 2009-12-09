

شاول مجرم حرب أباد الكهنة ومعارضيه في المنفى..صموئيل الأول . إصحاح 22

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 00:56

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









1 فذهب داود من هناك و نجا الى مغارة عدلام فلما سمع اخوته و جميع بيت ابيه نزلوا اليه الى هناك* 2 و اجتمع اليه كل رجل متضايق و كل من كان عليه دين و كل رجل مر النفس فكان عليهم رئيسا و كان معه نحو اربع مئة رجل* 3 و ذهب داود من هناك الى مصفاة مواب و قال لملك مواب ليخرج ابي و امي اليكم حتى اعلم ماذا يصنع لي الله* 4 فودعهما عند ملك مواب فاقاما عنده كل ايام اقامة داود في الحصن* 5 فقال جاد النبي لداود لا تقم في الحصن اذهب و ادخل ارض يهوذا فذهب داود و جاء الى وعر حارث* 6 و سمع شاول انه قد اشتهر داود و الرجال الذين معه و كان شاول مقيما في جبعة تحت الاثلة في الرامة و رمحه بيده و جميع عبيده وقوفا لديه* 7 فقال شاول لعبيده الواقفين لديه اسمعوا يا بنيامينيون هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا و كروما و هل يجعلكم جميعكم رؤساء الوف و رؤساء مئات* 8 حتى فتنتم كلكم علي و ليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسى و ليس منكم من يحزن علي او يخبرني بان ابني قد اقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم* 9 فاجاب دواغ الادومي الذي كان موكلا على عبيد شاول و قال قد رايت ابن يسى اتيا الى نوب الى اخيمالك بن اخيطوب* 10 فسال له من الرب و اعطاه زادا و سيف جليات الفلسطيني اعطاه اياه* 11 فارسل الملك و استدعى اخيمالك بن اخيطوب الكاهن و جميع بيت ابيه الكهنة الذين في نوب فجاءوا كلهم الى الملك* 12 فقال شاول اسمع يا ابن اخيطوب فقال هانذا يا سيدي* 13 فقال له شاول لماذا فتنتم علي انت و ابن يسى باعطائك اياه خبزا و سيفا و سالت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم* 14 فاجاب اخيمالك الملك و قال و من من جميع عبيدك مثل داود امين و صهر الملك و صاحب سرك و مكرم في بيتك* 15 فهل اليوم ابتدات اسال له من الله حاشا لي لا ينسب الملك شيئا لعبده و لا لجميع بيت ابي لان عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا او كبيرا* 16 فقال الملك موتا تموت يا اخيمالك انت و كل بيت ابيك* 17 و قال الملك للسعاة الواقفين لديه دوروا و اقتلوا كهنة الرب لان يدهم ايضا مع داود و لانهم علموا انه هارب و لم يخبروني فلم يرض عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب* 18 فقال الملك لدواغ در انت و قع بالكهنة فدار دواغ الادومي و وقع هو بالكهنة و قتل في ذلك اليوم خمسة و ثمانين رجلا لابسي افود كتان* 19 و ضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف الرجال و النساء و الاطفال و الرضعان و الثيران و الحمير و الغنم بحد السيف* 20 فنجا ولد واحد لاخيمالك بن اخيطوب اسمه ابياثار و هرب الى داود* 21 و اخبر ابياثار داود بان شاول قد قتل كهنة الرب* 22 فقال داود لابياثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الادومي هناك انه يخبر شاول انا سببت لجميع انفس بيت ابيك* 23 اقم معي لا تخف لان الذي يطلب نفسي يطلب نفسك و لكنك عندي محفوظ*



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هرب داوود الى مغارة عدلام خوفا من شاول فلما سمع به إخوته وال بيته جاءوا إليه ... وانضم إليهم مطاريد متهمون بقضايا مختلفة فأصبح داوود رئيسا عليهم وكان معه نحو أربع مائة رجل ... ثم انتقل داوود الى مصفاة مواب فقال لملكها اخرج لي أبي وأمي لرأتهما لأني لا علم ماذا يصنع الله بي ... فودعهما عنده.. فقال النبي جاد لداوود لا تقم في حصن مواب بل اذهب الى ارض يهوذا فذهب الى وعر حارث ... وفي جبعة تحت الاثلة في الرامة سمع شاول بوجود داوود على ارض يهوذا فقال لعبيده اسمعوا يا بنيامينيون هل أعطاكم ابن يسى(يقصد داوود) حقولا وكروما وجعلكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ليفتنكم علي ...من يخبرني عن عهد ابني مع ابن يسى هل منكم من يحزن علي أو يخبرني بان ابني نصب لداوود عبدي كمينا لقتله ..فأجاب دواغ الادومي... قال رأيت ابن يسى في نوب مع اخيمالك بن اخيطوب ..أعطاه زادا و سيف جليات الفلسطيني ...استدعى الملك الكاهن اخيمالك بن اخيطوب و وأبيه وإخوته الكهنة فجاءوا الى الملك ... فقال شاول اسمع يا ابن اخيطوب لماذا فتنت داوود علي بإعطائك إياه خبزا وسيفا ..وسالت الله له.. فأجابه لماذا اسأل الله له الم يكن داوود أمين عبيدك وصهرك وصاحب سرك ومكرم في بيتك... لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لأهل بيته ..عبدك لم يفعل شيئا لا صغيرا ولا كبيرا ... فقال الملك سأقتلك يا اخيمالك وكل بيت أبيك ... قال الملك للسعاة الواقفين اقتلوا كهنة الرب لان أيديهم مع داوود فرفضوا ذلك ..فقال الملك لدواغ الادومي اقتل هؤلاء الكهنة فقتل منهم في ذلك اليوم خمسة و ثمانين رجلا بافود كتان (أي ملابس الكهنة) وضرب نوب مدينة اخيمالك بن اخيطوب بحد السيف فاستباح الرجال والنساء والأطفال الرَّضع والثيران والحمير والغنم فلم ينجوا احد منهم إلا ابياثار ابن اخيمالك بن اخيطوب هرب الى داوود فاخبره بان شاول قتل كهنة الرب ... قال داوود لابياثار علمت بذلك لا تخف لان الذي يطلب نفسي يطلب نفسك ولكنك عندي محفوظ









الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح22

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=22









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