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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - شاول مجرم حرب أباد الكهنة ومعارضيه في المنفى..صموئيل الأول . إصحاح 22
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شاول مجرم حرب أباد الكهنة ومعارضيه في المنفى..صموئيل الأول . إصحاح 22
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - شاول مجرم حرب أباد الكهنة ومعارضيه في المنفى..صموئيل الأول . إصحاح 22