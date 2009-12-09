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نتائج البطولة الأفريقية الأولي للكرة الحديدية بدولة الجزائر 2017


عبد العزيز فرج عزو
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 00:53
المحور: عالم الرياضة
    


أقيمت البطولة الأولي للكرة الحديدية ( للرجال والسيدات ) بدولة الجزائر الشقيقة ( بمدينة مستغانم ) في منافسات الفردي والزوجي والثلاثي خلال الفترة من 24 وحتي 30 يناير 2017
واشتركت في هذه البطولة 10 دول وهي دول الجزائر
(منظمة البطولة ) وجيبوتي ومالي والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا ومالي وجزر القمر وبوركينافاسو وأسفرت البطولة في نتائجها النهائية عن التالي
أولا : نتائج مسابقة الفردي للرجال وهو الآتي:-
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1- حصول اللاعب الجزائري بلهدشان محمد سيف علي الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز علي اللاعب الليبي رشاد سويسي في المباراة النهائية 14- 12
2- حصول اللاعب الليبي رشاد سويسي علي الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد خسارتها المباراة النهائية أمام اللاعب الجزائري بلهدشان محمد سيف في المباراة النهائية 14- 12
3- حصول اللاعب الجزائري سلهادي يس علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة الفردي للرجال
ثانيا : نتائج مسابقة الزوجي للرجال وهو الآتي :-
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1- حصول اللاعبان رشاد سويس ومحمود الروس من دولة ليبيا علي الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز علي اللاعبان الجزائريين براهيم وحكيم في المباراة النهائية بنتيجة 14- 4
2- حصول اللاعبان براهيم وحكيم من دولة الجزائر علي الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد خسارتهم في المباراة النهائية في مسابقة الزوجي للرجال بنتيجة 14-4
ثالثا : نتائج مسابقة الزوجي للسيدات وهي الآتي:-
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ا- حصول اللاعبتان آمال عيسوي وفوزية عماري من دولة الجزائر علي الميدالية الذهبية والمركز الأول
2- حصول اللاعبتان رتيبة قاسمي وشهر زاد شيباني من دولة الجزائر علي الميدالية الفضية والمركز الثاني
3- حصول اللاعبتان سمية محمد وهاجر كساح من دولة ليبيا علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد الفوز علي السودان 12- 3 والذي احتل المركز الرابع في البطولة
رابعا : نتائج مسابقة الفردي للسيدات وهي الآتي:-
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1- حصول اللاعبة الجزائرية أمينة لاريك علي الميدالية الذهبية والمركز الأول
2- حصول اللاعبة الجزائرية آمال عيسوي علي الميدالية الفضية والمركز الثاني
3- حصول اللاعبة الليبية سميه محمد علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة الفردي للسيدات
خامسا : نتائج مسابقة الثلاثي مختلط وهو الآتي:-
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1- حصول منتخب الجزائر( أ) علي الميدالية الذهبية والمركز الأول
2- حصول منتخب الجزائر (ب) علي الميدالية الفضية والمركز الثاني
3- حصول منتخب جيبوتي علي الميدالية الفضية مكرر والمركز الثاني
4- حصول منتخب ليبيا علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث
الترتيب النهائي لميداليات البطولة هو الآتي:-
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1- حصول منتخب دولة الجزائر الشقيقة علي (ثماني ميداليات ملونه )وهم الآتي
(ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضية وواحدة برونزية أو نحاسية )
2- حصول منتخب دولة ليبيا علي (أربع ميداليات ملونة) وهي الآتي
(واحدة ذهبية وواحدة فضية وثلاث برونزية )
3- حصول منتخب دولة جيبوتي علي ميدالية ( واحدة فضية )
تم تسليم جوائز هذه البطولة من ميداليات وكئوس للفائزين من الرجال والسيدات أو الذكور والإناث في منافساتها المتنوعة من قبل كبار المسئولين الرياضيين في دولة الجزائر الشقيقة والمسئولين في الاتحاد الأفريقي لهذه اللعبة في حفل رياضي كبير أقيم لهذه البطولة لهذه الرياضة الممتعة والجميلة
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وإلي لقاء أخر في مقالات وبطولات رياضية وغيرها وبالله تعالي التوفيق وشكرا





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عبد العزيز فرج عزو

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الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - نتائج البطولة الأفريقية الأولي للكرة الحديدية بدولة الجزائر 2017