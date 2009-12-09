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الرفيق الحنون غانم حمدون


حسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21
المحور: الادب والفن
    



الرفيق الحنون غانم حمدون
شعر: د. حسن البياتي

أيها الراحلُ، وهّاب َ البنان
طاهرَ الذمةِ، معصومَ الجَنان
نحو آلافِ القلوبْ،
التي – ملهوفةَ الأشواقِ – تشدو بحنان:
((طبتَ مأوى، يا حبيبْ !
غابت الشمسُ، ومازال النهارْ
مشرقَ الجبهةِ، يا غانمُ، حلْوَ اللمعان
والدجى، كلُّ الدجى، زاهي الفنارْ...
نَمْ هنيئاً بين أحضان الأمان
يا جمالاً
وجلالاً
فوقَ هامات الزمان...))
ليتني كنتُ معَكْ !
إنتظرني !
إنني ألوي الخطى كي أتبعَكْ
فانتظرني !

لندن في 25/02/2017





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حسن البياتي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن البياتي - الرفيق الحنون غانم حمدون