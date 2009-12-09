

حسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21

المحور: الادب والفن











الرفيق الحنون غانم حمدون

شعر: د. حسن البياتي



أيها الراحلُ، وهّاب َ البنان

طاهرَ الذمةِ، معصومَ الجَنان

نحو آلافِ القلوبْ،

التي – ملهوفةَ الأشواقِ – تشدو بحنان:

((طبتَ مأوى، يا حبيبْ !

غابت الشمسُ، ومازال النهارْ

مشرقَ الجبهةِ، يا غانمُ، حلْوَ اللمعان

والدجى، كلُّ الدجى، زاهي الفنارْ...

نَمْ هنيئاً بين أحضان الأمان

يا جمالاً

وجلالاً

فوقَ هامات الزمان...))

ليتني كنتُ معَكْ !

إنتظرني !

إنني ألوي الخطى كي أتبعَكْ

فانتظرني !



لندن في 25/02/2017