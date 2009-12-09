أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - نصف موت، نصف نشيد


اخر الافلام











المزيد.....

نصف موت، نصف نشيد


سامي البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21
المحور: الادب والفن
    


نصف موت، نصف نشيد

سامي البدري

لا توقظوني من موتي،

إنكم تفزعون أشلائي... هي لا تبحث عن قارئ

إنها تحتضن فراغا غائرا،

مثلي، يلتبس بزحام عنابر الحروب

وصالات الموت الفارهة

الغرباء، مثل وداعات القطارات الحزينة،

لا يضرمون الإحتكاك إلا في أسمال الحقائب...

والشوارع المطبقة على صمت آخر الليل

أمارس هذياني، كوجه قمر في ليلة عاصفة

لأجلو عن التراب زفرات العابرين إلى أقصى الكلام

أتعلم منهم حكاية منتصف الغياب

وحكاية أن يتعطل الموت، في منتصف النشيد،

كي لا تمر جنازة شاعر إلا كما تشتهي الحضارة

من لوح للوح أطارد إبتكارا آخر لتفاحة الفجيعة

عَليّ أخلص التراب من ظل الشجرة القديمة

وأحرر نهود الصبايا من نعاس المكائد

سأوغل أكثر مما تشتهي مكيدة الصباح

وأبعد مما تلامس حصافة القدر

لأن الطين ـ هو الآخر ـ يشتبه بعراقة شاهدتي ـ إذ تسهر في الفراغ

ويمتحن رخام نواياها

تلك... حرب إمتهان شغف التراب..

ودمي علامة الصورة الفارقة الوحيدة..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سامي البدري

إجمالي القراءات: 726,473
المقالات المنشورة: 257
- أسفل خاصرة الوثاق
- تثريب أول لمهاجع الشعراء... وقوفا
- سيليفيا بلاث تنضو قميص برودتها
- لم يكن الأمر باردا جدا..، في البدء
- الذات وهويتها الجنسية
- أخرجني… وأخلف الباب تحت ظلي
- شامة على ركبة الحرب
- الأشوري الأبيض دائما
- بلاط الحمام الزلق
- بابلو نيرودا تحت شجرة تفاؤله
- قل له إني أحبه أرجوك!
- شكراً
- الطلياني وضياع صبر المنشئ
- مصاب بكِ
- الإستلاب الثقافي
- تيه عناق
- مفارقات بوكر 2015 العربية
- وجه ثانٍ للتفاحة
- هناك أكونني، يا أنت، دون بحث
- هابيل أثخنته خيانة الرموز

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- توم هانكس يعد مجموعة من قصصه للطباعة
- الديوان الملكي: جلالة الملك يجري مباحثات هاتفية مع رئيس جمهو ...
- -مقاهي المغرب.. الذاكرة والمشاهدات- في مجلة الجزيرة
- -مسدس مانديلا- في أول انطلاقة من الجزائر
- المرءاة والقطار -
- إطلاق سراح الفنانة السورية سمر كوكش يلقى ترحيبا لدى صفحات ا ...
- الفاعليات الثقافية.. أفلام عالمية ومسرحيات وعروض باليه وندوا ...
- (لوسولاي) السينغالية: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي “تصحيح لل ...
- ميشيل وباراك أوباما ينشران كتابين جديدين
- عودة المغرب للاتحاد الإفريقي “مكسب كبير” لإفريقيا

المزيد.....
كتب ودراسات
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - نصف موت، نصف نشيد