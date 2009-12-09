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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - تفضلي عليَّ يا منية النفس


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تفضلي عليَّ يا منية النفس


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21
المحور: الادب والفن
    


تعالي لأحضنك ملئ النفس
قبل أن أودع الدنيا
وأسكن الرمس
تكونين قد تفضلتي علي
وتكونين رقيقة الحس
تكونين قد تفتحتي لأجلي
يا زهر الربيع
يا أجمل من النرجس
يا باسقة القد
يا منيرةً اكثر من الشمس
يا واسعة العينين
يا من تطري ألأرض باللمس
يا الشعر الليلي
يا كلاماً اعذبُ من الهمس
يا رقبة فرسةٍ برية
يا صدرا
من تفاحات القدس
يا خصراً انيقاً
خصر اميرةٍ من الفرس
يا فخذي حوريةٍ
وقدمين أنعم من الملس
يا من كلك معجزةً
تفضلي علي يا منية النفس





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - تفضلي عليَّ يا منية النفس