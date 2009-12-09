

محمد طه حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:20

المحور: الادب والفن









فلنحِبَّ ولا نَعشَق!



محمد طه حسين



نُحِبّ

لِنَبقى، لِنَزهر، لِنَثمر....

لا لِنَذبلَ ونهدر،

نُحِبّ لِنَعلو الى جوار الآلهة....ونَعشَق لِنَدنو صوب أقدام الأشرار،

نعشقُ....

لِنَتَّحِدَ مع خيمياء الآخر

ونذوب في تفاعلات الجنون،

في الحبِّ نَعي.....

وفي العشق نَثمِلُ،

عشقٌ يولِّد الموت.... ويخنق الفاظ الأحرار،

حبٌّ:

يهزُّ السكون....

يرتوي فيه مَلاك الخيال....ويُحيِي فاتنات الأحلام،

في الحبِّ نختلف....

وفي العشق نتناسخ

نبخس وجودنا ونتهاوى الى أعماق المعشوق،

هلُمَّ الى بلاط السحرة

الى جلسات الأباطرة ومشعوذي الأرواح

نرسم حلقات الذكر وطقوس الترانيم

نستحضر أرواح الأجداد

نستحضر أرواح الأجداد.