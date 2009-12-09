

بسام محمد الكفائي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:19

المحور: كتابات ساخرة









عقولهم بقذارة افكارهم ترتمي

نفوسهم مريضة بالحقد والحقارة

تراهم يترنحون سكارا بحقدهم

وضمائرهم قد مرت عليها السنين

وهي في رقود كسنين أهل الكهف

وحين يتنفسون لحظاتا من ايامهم

يتبجحون بسفالة وكأنهم اصحاب الحق

والحقيقة

وكل الحقيقة

ان في مجتمعنا

…كثيرون هم من يحتاجون لعلاج نفسي

ومسكنات علها تشفي من وجع الفكر المستحمر ..

- #داعش منهج وفكر

فما اقبحهم اولائك المتباهون بأنفسهم

وهم على منهجيتها بعهر الافكار

وسخافة الخلق ومنطق اللا انسان..