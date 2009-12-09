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ثمة ندم !


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 19:12
المحور: الادب والفن
    


مروض الضحكات العليلة، يستبده العطش..
الملل.
يفتنه ماء الخضرة،
وهروب النعاس.
وجنوح، لليل المعاضد يعجبه.
يتشهى كصائم في الالحاد لحلو التفاح،
وملح الزيتون.
ولا يثمل.
غرف التحقيق تعج برأسه كالصمغ..
من رأس الحيات.. ويختبل.
ينتشر اللغو المومس..
يضعضع مفاصله،
ويقال انه كالمشرط في اللبن الخاثر يتمشى..
وكطفل جائع،
يحبو هونا،
لحبات التوق،
يمضغ منها حليب اللوز.
وكما زردوم الصيف ينتهل.
من منكم يروم الرجم؟.
فليرجمني!.
ما عاد بصحن العمر..
ثمة ندم، على ما فات،
أو وجل.
فشيبي، بعض أغنية..
خلفها غجر الحانات،
وبقايا من نواة المشمش،
على بلاط متسخ،
نسي النادل
أن يقبض حساب..
السكتة !





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - ثمة ندم !