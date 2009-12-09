

رسمية محيبس

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 17:44

المحور: الادب والفن









تأشيرة

سأخيط من قصاصات قصائدي قمصانا تليق بالعشاق

وأرشها بعطر أهدته لي بائعة هوى وبقي في زجاجته

لم يمس كدمعة يتيم خوف أن تشيع الفضيحة

سأمر على النهر الذي طار بنا موجه صوب ضفاف لم يبلغها أمهر السباحين

وأسأله أن يعيد لي أساوري التي سرقتها مني الموجة

وأن يمنحني وجهي القديم الشاحب وشالي الذي مزقته رياح السنين

سأكتب رسائل عاجلة الى موانيء العالم

كي تمنح قلبي الذي شرق وغرب به الحنين

تذكره دخول الى الجنة التي حلمنا بها كثيرا

وما زلنا خارج أسوارها ممنوعين من الدخول

نهذي بفرح مفتعل

ونكتب شعرا نعلقه على أسوار مدن تطحنها الحروب







