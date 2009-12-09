

أبو الحسن سلام

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 17:42

المحور: أوراق كتبت في وعن السجن









بنادي على كل واحد في مصر

وحقوق الملكية الفكرية

د. أبو الحسن سلام





خطاب مفتوح للرد على إعلام مفضوح



ON.T.V السادة المحترمون /



تحية طيبة وبعد :



لأنني أعلم أن القناة قناة محترمة ، ومتزنة فيما يذاع أو ينشر على شاشاتها ؛ فقد كتبت إليكم ؛ متمنيا عليكم بعد التحقق من صدق ما أقول ؛ باعتبار التحقق هو أقصر الطرق للوصول إلى الحقيقة .

الموضوع : أذيع في نهاية أحد برامجكم عصر اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2014 وعقب إنتهاء الشيخ إمام رحمه الله لأغنية ( بنادي على كل واحد في مصر) أنها من تأليف الشاعر أحمد فؤاد نجم – رحمه الله - - والحقيقة أن الأغنية من تأليفي ، وكنت قد غنيتها في أمسية من أمسيات اعتقالي مع مجموعة من الرفاق في 18/19 يناير 1977 من فتحة باب الزنزانة رقم 2 بعنبر التأديب ، بعد أن نقلت ضمن 15 معتقلا من سجن الاستئناف بباب الخلق لاعتبار الإدارة أننا أكثر شغبا ، وبعد أيام ألحق بنا أحمد فؤاد نجم مقبوضا عليه مع الشيخ إمام – الذي رحل لأبي زعبل – فور غنائهما لقصيدة ( ديستان والست بتاعو كمان ) في حفل بكلية الهندسة جامعة عين شمس .

وفي إحدى الليالي غنيت ضمن برنامج الإذاعة التي دأبنا على بثها ليلا غنيت أغنية : بنادي على كل شاب في مص / ندايا أنا لكل بيت مش لقصر/ دي مصر في محنة نظامها دبحنا/ وواجبنا إحنا نصونك يامصر /

بنادي على الفلاح الحزين / وأقول له يا أسمر بلاش الأنين / وخللي دموعك عرق ع الجبين/ وقلب ترابك ح تحمر مصثر/ دي مصر في محنا .......... /

بنادي على العامل اللي هناك / في وسط المداخن في وسط الهلاك / بيبني لغيره ولا لوش في خيره / وصابر وإيه بس أخرك ياصبر / دي مصر في محنه ..... /

بنادي عليكم ياكل الجموع/ في مصر المداين في مصر النجوع / لإمتى حنفضل عرايا نجوع / ومكتوب علينا العذاب والقهر / دي مصر في محنة ... ÷

بنادي على الجيش هناك ع الحدود / مشمر معمر وصيحات أسود / رئيسك خلاص سلمك لليهود/ وضيع عليك أي فرصة لنصر / د] مصر في محنة ..... )



وفي صباح اليوم التالي حيث طابور الشمس الصباحي أجرى أحمد فؤاد نجم بعض التعديلات على الأغنية مثل :( بنادي على كل واحد في مصر / ندايا أنا لكل بيت كل قصر ) - في الكوبليه الثاني ( بنادي على ريف مصر الحزين ) وغير في الكوبليه الثالث ، بينما ألغى الكوبليه الأخير . ( بنادي على الجسش هناك ع الحدود / مشمر معمر بنادق بارود / ؤئيسك خلاص سلمك لليهود / وضيع عليك أي فرصة في نصر/ دي مصر في محنة ساداتها فاضحنا/ وواجبنا ‘حنا نصونك يامصر)

شهود عدول :

- رفقاء حبسة عنبر تأديب طرة إنتفاضة يناير 1977 الشاعر المسرحي مهدي بندق ؛ أ. فهمي النكلاوي ، المهندس عاطف الرملي شقيق الأديبة ليلي الرملي ، أ. نادر عناني وغيرهم .

- الإعلامي الكبير أ. صلاح عيسى – رئيس تحرير جريدة القاهرة ، الذي جلسنا ثلاثتنا ( أنا – أحمد فؤاد نجم – صلاح عيسى ) على منصة تكريم نجم في يونيو 2000 حيث أقمت له تكريما بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وكنت يومذاك رئيسا للمركز القومي للمسرح ، وفي تقديمي له مهدت بذكرياتي معه في عنبر تأديب طره ، وقصة غنائي للقصيدة ، وتعديلاته عليها ، وفوجئ أ, صلاح عيسى حيث قال : سمعت من قبل إن الأغنية من تأليف أحد العمال . فقلت له أنا من ألفها . ، ولم يعلق أحمد فؤاد نجم بحرف ! واللقاء مسجل فيديبو في المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية 9 ش حسن صبري الزمالك – إدارة التسجيلات -

- في اعتقالي مع د. عماد أبوغازي وتيمور الملواني وإبراهيم الورداني ومكرم عبد المنعم ومحمود ندا وغيرهم .. كانت عنبرة أي رفيق مفرج عنه تتم بعد الساعة 2 وكنا جميعا نعنبر له بغنائنا الجماعي للأغنية بلحني قبل أن يلحنها الفنان الشيخ إمام ، ويشهد بصدق ذلك هؤلاء الأساتذة الأفاضل وكلهم أحياء يرزقون ، باستثناء المناضل الثوري تيمور الملواني – رحمه الله -

في سجن أبي زعبل مع نجك وزين العابدين فؤاد ومصطفي الخولي ويحيي شرباش كنا نغنيها معا أيضا ونودع بها من يفرج عنه منا وهو أحياء مد الله أعمارهم .

- اتصل بي منذ عام أدمن موقع الشيخ إمام يسألني عن صحة نسبة الأغنية لي فأكدت له ذلك وأمليت عليه نصها ، فأثبت ذلك على الموقع نفسه .



السادة قناة أن. تي. في المحترمون





أرجو بعد التحقق من صحة نسبة الأغنية إلى تأليفا ، بمراجعة شهود إثبات صحة قولي أن تصححوا نسبة تأليفها لي خفاظا لحق ملكيتي الأدبية والفكرية ، خاصة وأني والشاعر مهدي بندق ربما نكون الوحيدين الذين رفضنا رفع قضايا تعويض على الدولة بسبب اعتقالاتنا السنوية في عصر السادات دون أن نواحه باتهامات محددة .

مع خالص التحية والتقدير ، ، ،

د. أبو الحسن سلام



أستاذ علوم المسرح بجامعة الإسكندرية

هاتف 01222892910

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