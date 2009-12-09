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الاسلام السياسي


سفيان الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 15:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


حطب الجنة
سياسيون متدينون بديانة الاسلام عبثا يحدوهم وهم "المشروع الاسلامي" بينما السلطة قبلتهم يتشاءمون من الجائعين ويصرفونهم عنهم بظاهر لطف رفعا لحرج مواجهة ورطة ثم يندفعون الى مكاتبهم ...ولو أنهم دخلوا المسجد يدخلونه من باب مقصور على هيئة المسجد يقوم عليه "حاجب" -ليستقبلهم الامام واعوانه بغرفة استقبال ويجلسون على ارائك ينظرون هل حان وقت الاذان بينما في الاثناء يختصم المامومون قبل الصلاة من أجل قبقاب... او دور على بيت خلاء في ميضاة أو على سنة او بدعة وقد يؤجلون المعركة الى ما بعد الصلاة لتتكفل الابدان بالمعقبات وقد تقطع تلك المعركة برنين هاتف من أم نفذت قارورة الغاز في مطبخها وبقية ابنائها في جلسة مخدرات أو اب نفذ زاده من الخمر او صديق يستنجد وهو في ورطة وقد كان بالامس في حكم الغلام في غياهب الظلام او زوجة كانت "عاهرة" بالجملة فصارت بعد توبة مفاجئة اختا في الاسلام دفعة واحدة...فلما تقام الصلاة يصرف اولئك السياسيون ابدانهم اليها ويمكسون قلوبهم ليغمرها الحذر فاذا قضيت الصلاة اندفعوا الى سيارات فاخرة محاطة باجسام.. مكتملة.. مبرمجة باحكام ...هؤلاء أيضا تقدموا ويتقدمون مسيرات ويخطبون في حطب الجنة مكبرين .....حطب الجنة هم اولئك الجائعون الذين يتوسمون فيهم خيرا ولا يزالون يتوسمون ...فلو أن كارل ماركس كان مسلما وثأر لأبي ذر الغفاري ولعمار بن ياسر ماكان هؤلاء الاسلاميون يرتعون في أقوات الجائعين محتاطين بالاستعاذة والبسملة وما تيسر من القرآن وأشياء أخرى....عندئذ يكره "الاسلاميون" على غزوة الجوع ..فيها ينالهم الخزي لأنهم سيقاتلون الله اذ يواجهون الجائعين ....هؤلاء سيرفعون شعار خبزة بينما الاسلاميون سيرفعون ظلما شعار " الله اكبر"...غزوة الجوع هي غزوة الخندق الذي يلقى فيه هؤلاء الاسلاميون غير مأسوف عليهم...





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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سفيان الحداد - الاسلام السياسي