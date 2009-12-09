

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50

المحور: الادب والفن









كَالبحر الهادئ ،

بقدمين حافيتين

مُفلِسة أنا ..

كَطيف غمزة مسروقة

من جيوب الفقراء

كَغِمار لاجئ ، كَبرودة الخِيَم

يابس دمي ، بارد الإيواء

مُفلِسةٌ الّا مِن غُبار الطرقاتْ ..

تسألني شُعيرات الحُفر أين جِراحك ؟ َ

أطرق باب ثلوجي ،

أَسكب كأساً من جِبالك

وأَنحني - مئة مرة -

أمام نُشور الظلال ،

سرابٌ ..

كوجع عمر في الغائب ،

غُرابٌ ..

كَهمس قفل و نقطة

بِصندوق البحيرات ..