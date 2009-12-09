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ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50
المحور: الادب والفن
    


مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار
ميسون نعيم الرومي

مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار – خـَـده جـَـمـر نـور اونـار
أشـْـگــَـر اولـونـَـه قـدّاح – اشـعـاع الـشـَـمـس مـنـَّـه اوغـار
لـو ظـَـلـّـمـَـت .. وجـَّـه بـَـدر
نـَـظـْـرات عـيـنـَـه چـَـن سـحـر
مـَـعـجـون والله بـالـعـطـر
شـَـعـْـرَه انـظـفـَـر كـَـلـَـبـدون – عـَـسـَّـل ابـشـفـْـتــَـه الـگـنـطـار
ابـحـور الـشـعـر رادت عـون – حـارَت ابـْـوَصـْـفـَـه الأشـْـعـار
مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار
***
لـو مـِـشـَـه اتـْـمـيـل الأغـْـصان – عـِـنـّـاب وَرْد اوريـحـان
رَنـَّـة حـِـجـل مـن ابـْـعـيـد – غـِـنـْـوَة فـَـرَح بـيـهـَـه الـحـان
وجـهـَـه ولا وجـْـه الـگـمـَـر
كـَـهـْـرَب اعـْـيـونـَـه لـو بـَـحـَـر
مـاخـذ حـَـلاتـَـه امـن الـتـَـمـر
ورد الـحـَـدايـق فـَـرْحـان – اشـگـر حـلـو غـصن الـبـان
كـرْخـي وامـأصـَّـل مـَـحـْـلاه – طـلـيـع نـَخـَـل او جـمـّـار
مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار
***
اسـوار الـشـَـذر بـيـدَه حـِـلـَـه – دَگّ الـگـَـلـب شـو بـَـس إلـَـه
كـل طـيـر يـرْجـَـع يـم هـَـلـَـه – طـايـر اطـويـري بـالـفـَـلا
حـُـبـَّـه كـَـلـِف..كـلـّـش كـَـلـِف
مـَـرّ اوجـِـزَه هـذا الـخـِـشـف
يـلـْـگـط لـِـگـط وابـلا عـرْف
أمـثـال گالـَـو مـن گـَـبـل – يـوگـَـع الـطـيـر اشـمـا عـِـلـَـه
الـنـاس كـلـهـَـه خـطـّـار – ريـت الـجـرَه مـا چـَـن صار
مـحـتـار يـسمـر مـحـتـار
خـَـدّك جـَـمـر نـور اونـار
مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار
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1 / آذار / 2017
ســــــــــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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