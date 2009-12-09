

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50

المحور: الادب والفن









مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار

ميسون نعيم الرومي



مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار – خـَـده جـَـمـر نـور اونـار

أشـْـگــَـر اولـونـَـه قـدّاح – اشـعـاع الـشـَـمـس مـنـَّـه اوغـار

لـو ظـَـلـّـمـَـت .. وجـَّـه بـَـدر

نـَـظـْـرات عـيـنـَـه چـَـن سـحـر

مـَـعـجـون والله بـالـعـطـر

شـَـعـْـرَه انـظـفـَـر كـَـلـَـبـدون – عـَـسـَّـل ابـشـفـْـتــَـه الـگـنـطـار

ابـحـور الـشـعـر رادت عـون – حـارَت ابـْـوَصـْـفـَـه الأشـْـعـار

مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار

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لـو مـِـشـَـه اتـْـمـيـل الأغـْـصان – عـِـنـّـاب وَرْد اوريـحـان

رَنـَّـة حـِـجـل مـن ابـْـعـيـد – غـِـنـْـوَة فـَـرَح بـيـهـَـه الـحـان

وجـهـَـه ولا وجـْـه الـگـمـَـر

كـَـهـْـرَب اعـْـيـونـَـه لـو بـَـحـَـر

مـاخـذ حـَـلاتـَـه امـن الـتـَـمـر

ورد الـحـَـدايـق فـَـرْحـان – اشـگـر حـلـو غـصن الـبـان

كـرْخـي وامـأصـَّـل مـَـحـْـلاه – طـلـيـع نـَخـَـل او جـمـّـار

مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار

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اسـوار الـشـَـذر بـيـدَه حـِـلـَـه – دَگّ الـگـَـلـب شـو بـَـس إلـَـه

كـل طـيـر يـرْجـَـع يـم هـَـلـَـه – طـايـر اطـويـري بـالـفـَـلا

حـُـبـَّـه كـَـلـِف..كـلـّـش كـَـلـِف

مـَـرّ اوجـِـزَه هـذا الـخـِـشـف

يـلـْـگـط لـِـگـط وابـلا عـرْف

أمـثـال گالـَـو مـن گـَـبـل – يـوگـَـع الـطـيـر اشـمـا عـِـلـَـه

الـنـاس كـلـهـَـه خـطـّـار – ريـت الـجـرَه مـا چـَـن صار

مـحـتـار يـسمـر مـحـتـار

خـَـدّك جـَـمـر نـور اونـار

مـحـتـار يـشـگـر مـحـتـار

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1 / آذار / 2017

ســــــــــــــــــتوكهولم