

سفيان الروكي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 08:54

المحور: الادب والفن









《 كلمات》



في هدوء الليل

أحاول جاهدا أن أنسج خيوطا

كخيوط العنكبوث

أحاول أن أجمع بقايا أفكاري المبعثرة

تحت ضوء القمر أبحث

ولا أعلم بالضبط عما أبحث

أجمع كلمة من هنا وأخرى من هناك

لأبني عشا لغراب أبيض محتمل

أعيد ترتيب الكلمات من جديد

أنسج من خلالها أحلاما بكل الأشكال والألوان

أرحل على جناح الغراب الأبيض

ومن كثرة المزج بين الكلمات

أصبحت تمتزج وتتشكل لوحدها

أجمع ما تبقى من الكلمات الجانبية

وأرحل..

أحاول من جديد أن أرسم أشكالا وصور

لازالت تجول في مكان ما داخل كياني

تحوم باحثة لها عن موضع ها هنا

الظلام ليس أكثر من عجزنا على رؤية الضوء

والخيانة ضرب من ضروب العماء

من جديد تعود بقايا الكلمات لتتمازج من جديد

ولتنبعث من بين شقوقها كلمات أخرى

كلمات تحيى بموت من أنجبتها

من كثرة التكرار والتمازج

أصبحت الكلمات تموت وهي على قيد الحياة

وفي موتها الوجودي هذا

تضيع كل الكلمات عن مضامينها

وتضيع معها حياة ألالاف البشر

على وجه هذا الكوكب البائس...



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