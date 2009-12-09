

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 01:23

المحور: الادب والفن









1

أحبكِ

وأحبُ حارتكِ وزقاقكِ

وأحبُ كل الجيران

أحبكِ

وأحبُ عتبة بيتكِ

وشباك غرفتكِ

والعصافير والقطط والصبيان

أحبكِ

وأحبُ أمكِ وأباكِ وأعمامكِ

وأخوالكِ وخالاتكِ وعماتكِ

والخلان

أحبكِ يا وردة الروح

وجمارة القلب

وجمر العنفوان

والله أحبكِ

وأحب أن أموت بين أحضانكِ

وأكفن بثيابكِ

وأدفن في سريركِ

وليلفني النسيان



2

لـم يـخـطـر عـلى بـالـيّ

أن ألـقـاكِ

بـعـد هـذا الـفـراق الـطـويـل

لـم أدرك انـكِ وجـعـي

إلا حـيـن نـاح عـلـيـكِ

قـلـبـي الـعـلـيـل



3

أنوح عليك نوح الحمام

أغمض عينيّ وأغافل قلبي

لكن روحي هائمة بك

لا تنام



4

وبيّ من الحزن ما يشبه الغيمة

وبيّ من البكاء ما يشبه المطر

وبيّ من العشق ما يشبه العاصفة



5

امرأةٌ باردةٌ أنتِ

كلما أدفىء سريركِ

يجمد جسدكِ

وكلما أهدهد روحكِ

تغادرين السرير



6

فاحشٌ أنا

فاحشٌ فوق ما تعتقدين

فاحشٌ جدا

حتى حين تكونين

بكامل ثيابكِ

أتخيلكِ عارية

على سريري تتأوهين