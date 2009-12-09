

علي عجيل ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:35

المحور: الادب والفن









أمينَة الاجابـة .. سَريعـة الكِتمان .. مُتَماديـة بالدِقـة ! لاتؤمِن بالتٓفرقة

.. تُظِـهُر القُبح والجمال .. جُمهورهـا النِساء والرِجـال .

كائِـن عَجيب ! مُتَلَوِنـة بلا نِفٓاق .. مُستَمِعـة بلا إستراق !

قٓديمة .. قِـدَم الحاجــة والفضــول .. مُسـتولِيـة تٓسـلُب العُقــــــــــــول

.. مُستَـفِزة حَــد التحطيم والـمَلَل .. مـؤنِسـة .. تَوّاقة .. تَزُف الأمــل

نَرجِسيـة .. أنانيــة .. ضـرورة شِكليـة لايُستغنـى عَنهـا .

لاتحيى في الظــلام .. واقِعيـة .. لاتَبيــع الأحـــلام .

كبيــرة .. صغيــرة .. لايخلـو مِنهــا بيـت .. مـِن لَوازم المتاجــــــــــر

والمَطـاعُم والسَيارات .. رفيقتنْـا ... المـــرآة .