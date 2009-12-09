

الكوميديا الكهربائيه في العراق ؟ والتفنن في اضطهاد الشعب

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:35

المحور: حقوق الانسان







الكوميديا الكهربائيه في العراق ؟ والتفنن في اضطهاد الشعب

التمهيــــــــــد :

في الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 27/2/2017 ؟ سمعت طرقا" عنيفا" على باب داري في الزعفرانيه / الربيع محله / 965/زقاق / 14 / دار / 27 ؟ فاعتقدت انهم من المتسولين الذين يسكنون الحواسم الكثيره في بغداد ؟ ومن صفاة بغداد واسمائها اليوم هي مدينة المتسولين والمرتشين والمشردين وبائعات الهوى وبائعيه ؟ والفقراء والذين يفترشون الشوارع وسمائها ؟ وهي المدينة التي يتم الاستقطاع من رواتب المتقاعدين للتقشف ؟ وبنفس الوقت ترفيع وزيادة رواتب نواب البرلمان ؟ فهم ليسوا بنواب الشعب بل هم نواب البرلمان للمحاصصات ؟؟ ؟ ولكني وجدته احد جلاّدي الشعب الذي ادعى انه من دائرة الكهرباء , التي تتفنن بتعذيب الناس بقطع التيار الكهربائي عن الناس المساكين الذين تعودوا والفوا تلقي صفعات وزارة الكهرباء ودوائرها ومنذ ان استلم مقدراتها (( الدكتور جمال ناصر الكربولي )) المافيا المشهوره في السيطرة على هذه الوزارة وعقودها واخذ يبيع الوزارة على مستوزريها بمئات الملاين من الدولارات الامريكيه , بصفته رئيس كتلة الحل ( حلحلها ) , وكما سياتي ذكره في هذا البحث من جهات اخرى ؟ واصبح هذا الدكتور من اصحاب المليارات من الدولارات الامريكيه ؟ ويمتلك المزارع والقصور خارج العراق ؟ بعد ان لم يك يملك حتى بطانية الذي اتهم بسرقتها من جمعية الهلال الاحمر العراقيه ؟ ؟؟؟ طالبني هذا الموظف بالمستمسكات الاربعه التقليديه ؟ لماذا ؟ قال لننصب لكم العداد الذكي كمقياس للكهرباء ( الميزانيه ) , وبعكسه سيتم حرمانكم من التيار الكهربائي وحسب تعليمات وزارة الكهرباء ؟ قلت له حسب تعليمات وزير الكهرباء السيد العفتان ؟ الذي كان مقررا" ان يتم اشستجوابه من قبل البرلمان, وبعد ان خرجت المظاهرات من الشعب مطالبة" بمحاسبته , وانه قيلت كاشاعه انه كان قد اشترى منصب الوزارة ب( 400) اربعماية مليون دولار امريكي , كغيره من سابقيه الذين المعروف عنهم انهم ( لغفو مئات الملاين من الدجورات وهربوا , والشعب والبرلمان وهيئة النزاهه يعرفونهم ولا احد يعلم سبب السكوت ) ؟ الاّ ان ضجة وحماس النواب قد خفت وتم تناسيها ؟؟ وقيل ان السيد الوزير قد اتفق مع المحاصصات ونوابهم , ان يتم تشكيل شركة استثمار للقيام بنصب عدادات مقياس استهلاك التيار الكهربائه من قبل هذا المحاصصات وستحقق لهم ارباحا" طائله ؟ وارجو الانتباه من قبل الذين يعرفو الله ويخافونه ؟؟ لا يمكن ان يكون الكهرباء بالاستثمار الا, ولا الماء ؟ الاّ في حالة ان يكون تجهيز التيار لمدة (24) ساعه باليوم , عندها يتم الغاء جميع المولدات الخاص والمناطقيه , وتجهيزه بفولتيه وامبيرات كافيه لاستخدام الكهرباء لتطوير الحياة كما في الدول المتقدمه ؟ وحتى تتفنن وزارة الكهرباء العفتانيه في اضطهاد الشعب اصدرت بيانا ( وهو غير دستوري او قانوني ) , بان طلبت ان تكون ورقة الكهرباء هي المستمسك الخمسه على المواط تقديمها لانجاز اية معاملة بالدوله له ؟ وهذا يعني شل حياة المواطن وارهاقه , والاّ عليه ان يقوم بنصب ( عداد الكهرباء , الذكي بالسرق باكثر مما يصرفه من التيار الكهربائي ) فالعداد هذا مبرمج ان يسجل ارقاما اكثر مما هو الواقع ؟ وهذا مما اشتكى الموطنين الذين تورطوا بنصب العدادات هذه ؟ الاّ ان هذا الموظف قال انا مااعرف فقط استعجل باعطائي مستمسكاتك الاربعه والا سيتم حرمانك من التيار الكهريبائي ؟ قلت من يقول انت من دائرة الكهرباء هل اصدرتم تبليغ بذلك الى المواطنين ووزعتموه عليهم ؟؟ وقد اظهرت فضائية بلادي مواطنا" شكى بانه صاحب بسطيه بسيطه على الشارع استلم ورقة الكهرباء من هذه العدادات قيمتها ( 150 ) مائه وخمسون الف دينار ؟ وفي الندوة التي اقامها مدير عام دائرة كهرباء الكرخ ؟قلت له في ندوته : انا اشتريت بيت مجهز بالكهرباء من قبلكم بدون عداد ؟ فهل ستطالبونني بتقدير كمية الكهرباء للسنين الماضيه ؟ قال نعم وسنقوم بتقسيطها على اقساط ؟ قلت له لماذا قمتم بتجهيز اللآلاف من البيوت بالكهرباء دون عدادات كان عليكم عدم تجهيزهم بالكهرباء ؟ اجابني : خطيه بنوا دورهم دون اجازة البناء ؟ ونحن مساعدة" لهم ؟ قلت له انكم المسؤلون على التستر عليهم ولا يحق لكم استيفاء اية اجور منهم ؟ لانه تم برضائكم وقبولكم وساعدتموهم بالتجاوزعلى البناء دون اجازة بناء ؟ ولكن دوائركم استلمت الرشوه وكذالك امانة بغداد استلمت الرشاوي ؟ فيجب محاسبة دوائركم ودوائر امانة بغداد على تجاوز القوانين ؟؟ والآن ترهقون الشعب بملاين الدنانير ؟اضافة" على الرشاوي التي استلمتها دوائر الكهرباء وكذلك امانة بغداد وسلبتم حقوق خزينة الدول سابقا" والآن بالوقت المهدور بالمشاكل ونتائج الظلم الذي سببتموه للماطن ؟ الذي هو اساسا" يعاني من ضياع وقته بحركة السير واستنزاف طاقته وقدرته الماليه ؟؟

انتظروا كامل (( الكوميديا)) والتي بلغت لحد الآن الخمة عشر صفحه ؟ بمعلوماتها الكوميديه ؟ مثل (( الكوميديا الالهيه )) ادانتي و(( رسالة الغفران )) لأبي العلاء المعري ؟ والله كريم ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي القدير ؟؟؟















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