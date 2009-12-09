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الحب وجهة نظر طفولية


حسام جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 20:05
المحور: الادب والفن
    


كنت أعتقد أن إخفاء الصور الجريئه عن الآخرين قيمه مهمه لتطوير الذات
و الكشف عنها جريمه س أحاسب عليها و تتزعزع ثقه الآخرين نحوي
كان تصوري عن الحب ساذج و مخيف كنت أعتقده خطيئة
و توثق هذا الإحساس الكاذب بختم المجتمع المحيط
من يقع في الحب سيقع مع الشيطان الرجيم
فهو وحده من يحث على الخطايا
لم أكن أعرف كيف اتصرف دون حب و مشاعر نحو الجميع
فالقبل الملتهبه فقط نراها في شاشات التلفزيون .
لم نحترم أنفسنا و مشاعرنا اخفينا عن الأطفال مشاعر الحب الفطريه .
أعتقد أهلي أنني اصدق كلامهم عن الحب
كنت أعرف انهم يكذبون لكنني لم امتلك دليل للمعارضه
الصمت دون اقتناع أشد الما من الجدال الفارغ !!!!
أخذت مجلات الأزياء و وجدت تلك الصورة في إحداها لم تثيرني في شيء اعتقدت أنها عمليه قتال لكنني أدركت أنهم بشر مثلي و مثل أبناء منطقتي لكنهم يختلفون بألوان الملابس و التعبير علمت أن تعبيرهم أكثر صدقا ليس في الخفاء و الكذب
أن حبهم علني رغم الممنوع
كنت أعتقد أن السيد الفلاني سيقتص منهم بقطع رؤوسهم و بعدها اكتشفت انهم في بلاد بعيده خلف الغيوم لا يعلمون أننا نمتلك شيوخ أو مليشيات مسلحة أو فقر أو خطيئه تسمى ( حب ) !!!
كنت أعتقد أن الله لديهم يختلف عن الله الحاكم منطقتنا
أو نبيهم يسمح لهم بالحب و لكن نبي منطقتي يعارض الحب و هذا قدر في لوح محفوظ و علينا تقبله كما هو !!!!
يتكلمون كثيرا عن العفه و الحياء و لكنهم بالسر يفعلون أشياء مشينه !!!
يخوفننا من أعضائنا و من لمسها و اعتبروا أشياء بايلوجيه ستقيم أخلاقنا لكنني علمت انهم يكذبون فعقلي لا يتقبل أن مجرد امتلاكي أعضاء جسديه لا دخل لي في وجودها سأكون ذو اخلاق عاليه معها !!!!!
علمت نفسي أن أغلق أذني عن كل فكرة تعارض عقلي حتى أن قالها الشيخ أو الأب أو الأم أو كتب الدين
لم اسمح لهم بحشو تفاسيرهم في ذاتي !!!
تساؤلات عديده طرحها عقلي دون اجابه و أدركت أن هروبي مع الصور شيء مشين بدلا من المواجهه معهم .
أخيرا أصبحت الحقيقه واضحه فالممثليين في تلك الصورة ليسوا بشجاعه أبناء وطني عند حبهم لاننا رغم الشيخ و الإله الحاكم و العاهرين و العاهرات لازلنا نحب و نقاوم و نصمد ضد الجهل و الفكر المتطرف و العهر السياسي و الحروب !!!!!
نحن شجعان لأننا لازلنا نمارس الحب في زمن القتل و الاستهزاء بالصدق .





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حسام جاسم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسام جاسم - الحب وجهة نظر طفولية