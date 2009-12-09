أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد عناد - بين الغباء السياسي وبين المصالح لكل القوى وسندان المصالح الكردي


اخر الافلام











المزيد.....

بين الغباء السياسي وبين المصالح لكل القوى وسندان المصالح الكردي


احمد عناد
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بين الغباء السياسي
وبين المصالح .. لكل القوى
وسندان الحلم الكردي
انطلق مشروع التسوية
المشروع يعد منذوا اكثر من عام تقريباً من قبل لجنة المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء وبالتحديد من قام بكتابته وإعداده هو السيد حسين درويش العادلي .
حوى المشروع مقدمة مع الهدف ثم جاء المتن ليقدم التفاصيل الكاملة للمشروع ليكون البوابة لوضع الالية لم يكن المشروع المقدم سوى خطوط عريضة لتوضع بعدها اليات العمل به بعد حصول الموافقة عليه من جميع الأطراف المشتركين في العملية السياسية وكان ولازال المشروع برعاية بعثة الامم المتحدة في العراق
والتي شارك بكل لقائته المشروع أولاً هو مشروع أعد من قبل الحكومة وليس كما يشاع بانه مشروع السيد عمارالحكيم الذي شائن الصدف ان ينتخب رئيساً للتحالف الوطني (التحالف الشيعي) وركز الكثير على هذه القضية وتناسى ان الإعداد للمشروع كان من وقت سابق في بداية الامر تم عرض الموضوع على التحالف الشيعي كانت.
الاولى قيادات التحالف الشيعي وبلقاء مع لجنة المصالحة وممثل الامم المتحدة وتم الموافقة عليه.
والثاني مع الهيئة السياسية للتحالف وبكل شخوصها دون مقاطعة من اي كتلة وبإلقاء مطول مع لجنة المصالحة والامم المتحدة.
وتمت الموافقه عليه ايظاً ودون تحفظ من احد
والاجتماع الأخير كان مع كل قوى التحالف متمثله بالقيادات والهيئة السياسية وكل النواب والوزراء بل حتى وكلاء الوزارت والشخصيات
الكثيرة من التحالف.
وتمت الموافقة على مشروع التسوية بالاجماع دون استثناء او تحفظ من احد.
وما يثار من بعض النواب والسياسيين من التحالف الشيعي هو فقط للتسويق الإعلامي لاغير ولم يقدم احد امامهم يوماً سؤال أنكم جميعاً وافقتم على المشروع .
كذالك كل باقي القوى اطلعت على المشروع حتى من هم خارج العملية السياسية.
اما من الجانب السني فكانت المهمة اصعب في محاولة الحصول على موافقة الجميع بعد جهود إقليمية ودولية .
اليوم وبعد اقتراب تحرير الموصل من داعش يبدو ان على القوى السياسية ان تستعد لمرحلة جديدة سميت بما بعد داعش وعلى خطين سياسيي واجتماعي المهمة بامكاننا ان نقول عليها صعبة لكن من غير الممكن ان نقول انها مستحيلة لان السياسية هي فن الممكن.
القوى الشعبة اليوم لأتجد لنفسها خياراً غير هذا الخيار وكذالك القوى السنية اما الأكراد لمشروعهم واضح جداً والذهاب الى دولة كردية متى ما تمكنوا من ذالك فهو بالنسبة لهم حلم ومشروع لايتنازلون عنه.
والقوى الشيعية والسنية قد خسرت من جمهورها الكثير الكثير .
وتساؤل الجمهور الشرعي وقوله ان لا اثق بمن هم على سدة الحكم بان يحققوا لي مشروع التسوية وتنفيذه لكونهم افسدوا وسرقوا خيرات البلد وكل يوم يقودونا للدماروهذا التساؤل بديهي ومن حق كل مواطن لكن هنا نقطة لا ان الأطراف الدولية والاقليمةوالاممية للتعامل الى مع القنوات الرسمية المتمثله بالحكومة.
هاهو العبادي اليوم على المحك الحقيقي وما هي ايام ونحتفل بعودة الموصل وبعدها سيكون
الحديث السياسي وربما نرى تحركه اليوم على ارض الواقع بمحاولة وجود في تحرير الموصل من قبل الكثير من الفصائل لتكون شعار المرحلة القادمة .


احمد عناد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
احمد عناد

إجمالي القراءات: 1,079
المقالات المنشورة: 20
- القوى المدنية .والاحزاب الدينية الحاكمة
- الهجرة حل ام خيار اخير
- خور عبدالله
- قانون العشائر
- الطائفية واستغلالها
- عن السعودية واهلها
- قانا مجزرة اسرائيلية جديدة
- حرب لبنان ......عشرات الاسئلة؟
- زوجة الملك او الرئيس والدور المطلوب
- هل الكاتب يعبر عن نفسه دوما
- المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس
- الى التائهين في ارضنا
- تقرير ميليس و الحقيقة الكاملة
- بدون تلميع
- طفولة حالمة
- الحوار لغة وموضوعا
- لماذا؟
- لبنان وسوريا ...تاريخ طويل من المشاكل
- التطوير المطلوب

المزيد.....


أخبار عامة
- روحاني: ظروف المنطقة حساسة ونهتم بعلاقاتنا مع دول الجوار
- مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش فشل بشكل ذريع في صد الصواريخ ...
- الجيش العراقي يستعيد حي الجوسق
- العبادي: اتفاقية خور عبد الله لا تتعلق بترسيم الحدود
- اشتباكات بين الجيش ومسلحين في جبل سمامة بتونس
- مكافأة مادية لكل من ينجب طفلا ثانيا في الصين
- العبادي: لو لا العراق لوصل -داعش- إلى الخليج
- مئات الاسرائيليين يرفضون هدم منازل مستوطنين في الضفة الغربية ...
- اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيد ...
- 506 أطنان أمتعة الملك سلمان في رحلته لإندونيسيا

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد عناد - بين الغباء السياسي وبين المصالح لكل القوى وسندان المصالح الكردي