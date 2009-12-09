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قيامة البحر


جلال حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 14:54
المحور: الادب والفن
    


قيامة البحر
جلال حسن

1
دائما تجدين حلولاً للعشاق
أنت العادلة بالحكم
لكن، لماذا حين تمر قضيتي أمامكِ
ترفعين الجلسة.
2
ثمل بالعشق
ثمل حتى الذبالة
فلا تصدقيني عندما أحدثكِ عن أوزان الشعر
فأنا أكذب، لأني أقصد أثقال أوجاعي.
3
كلما أريد أن أحدثك يمنعني رجلا ميتا
أسمع بكاؤك، وأنت تندبين لعنة الفراق
أي مفارقة هذه !
أنا أيضا رجل ميت.!؟
4
هذه البلاد قريبة من قيامة البحر
باردة الى حد اللعنة
لا أشرعة تجرؤ على الرحيل
غير حلم صغير يطير من دفء العيون الى قساوة الصقيع
---------------------
بغداد في 27-2-2017





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جلال حسن

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