

جلال حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 14:54

المحور: الادب والفن









قيامة البحر

جلال حسن



1

دائما تجدين حلولاً للعشاق

أنت العادلة بالحكم

لكن، لماذا حين تمر قضيتي أمامكِ

ترفعين الجلسة.

2

ثمل بالعشق

ثمل حتى الذبالة

فلا تصدقيني عندما أحدثكِ عن أوزان الشعر

فأنا أكذب، لأني أقصد أثقال أوجاعي.

3

كلما أريد أن أحدثك يمنعني رجلا ميتا

أسمع بكاؤك، وأنت تندبين لعنة الفراق

أي مفارقة هذه !

أنا أيضا رجل ميت.!؟

4

هذه البلاد قريبة من قيامة البحر

باردة الى حد اللعنة

لا أشرعة تجرؤ على الرحيل

غير حلم صغير يطير من دفء العيون الى قساوة الصقيع

---------------------

بغداد في 27-2-2017