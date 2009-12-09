

كاتب ابراهيم محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 14:54

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









قال تعالى ( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81 الإسراء ) من خلال التتبع لسيرة القدماء من الأمم والشعوب فقد تبين أن الحق منتصر مهما حاول الباطل طمسه وحياكة المؤامرات واحدة تلو الأخرى من أجل إخفاء الحقيقة التي تشع وتعصف بالباطل فيهلك من تبع ذلك الفكر أو منهج أو سلوك أو الأوامر ، فالحق يمثل الله ورسالته السمحاء والأوامر التي يتبعها الإنسان للخوض في معترك الحياة فهو يحتاج إلى قانون عام يعتمد عليه كطريق أو سلك أو خط عام لا يخالفه ومن يخالف يكون ممن يبتعد عن الحق ومن يمثله إن كان نبيا أو مرسلا أو وصي أو أمام أو قائد أو عالم مفكر مصلح . الحق عام والباطل خاص فالحق يمثل البشرية بدون استثناء والباطل يمثل فئة معينة شريحة أو مجموعة او حزب أو منظمة . فأهل الباطل يقتلون الناس يفجرون الناس يهجرون الناس من أجل مصلحتهم التي يريدونها فقط . أما الحق فهو يريد الخير كل الخير للبشرية ليعم السلام والأمان والعلم . واليوم قد برهن للعالم أجمع من هو الباطل من يقتل ويفجر ويبيح دم الناس أنه داعش التيمية المارقة ومن يمثل الحق هو ذاك الذي يدافع عن الناس بفكره وعلمه وأخلاقه دون تكفير الآخرين بأسلوب علمي ومنهج فكري ، مهما حاول اهل الباطل من النيل من الثوابت الإسلامية في العقيدة بالله الاحد لن ينالوا مرادهم لان سفاهة عقولهم التي برهنت للعالم بانهم اصحاب عقول خاوية يجهلون البديهيات في المنطق والعرف ويسيرون اي فكرة اي نص وفق رايهم ومن رواد واساطير تلك الزمرة هو ابن تيمية المبتدع الضال الذي بنا له معتقد خاص به فهل يريد ان يؤسس له مدرسة مثلاً لغوية كالمدرسة الكوفية او البصرية او يريد ان يؤسس فرقه كالصوفية والاشاعرة والمعتزلة او يريد ان يبرهن انه منظر وصاحب فتوحات يملي بها الفارغين من ذوي الخبال . فهو يسير على نظرية خالف تعرف يأتي ببدع لكِ يتعرف عليه السفهاء من ذوي الضحالة الفكرية كما هو حاصر اليوم من قبل الدواعش المارقة الذين يبيحون دماء كل الناس لان الاصل هو شيخهم الداعشي ابن تيمية يقول ذلك من لا يؤمن بان الله متجزئ يورى بالعين له حد شاب له زمان له مكان جالس على العرش له خدم له نفوذ ينتقل بواسطه كل انسان له رب له اله اذا شيخكم ايه الدواعش وثني يعبد الاصنام كما فعلها اسياده من قبل ال امية فهو وانتم امتداد لذلك النهج الدموي فلا فرق بينكم وبينهم لان الاسلام قد خلص الناس من الوثنية والشرك وانتم وشيخكم تريدون الوثنية وتدخلونها من جميع الابواب . المرجع الصرخي ومن خلال محاضراته بين ان دواعش التميه انهم يجهلون ويفسرون خلاف العرف واللغة والعلم الجغرافيا بالاتجاهات فهم يغيرون اي شيء يعارض فكرهم السقيم فمرة يقولون ان الارض مسطحة ثابته والشمس تدور حولها وغيرها من الافكار التي لا تمت للعقل ولا للقرآن ولا للسنة ولا للعرف ولا للإنسانية بصله فهم اشبه بأولئك الذين وصفهم القرآن بقوله تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13البقرة) المرجع الصرخي قد وضع النقاط على الحروف ببيان جهلهم وسفاهة عقولهم فقد تطرق قالاً في المحاضرة الحادية والعشرين من بحث "وَقَفات مع.... تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطوري" :- أسطورة (1): الله شَابٌّ أَمْرَد جَعْدٌ قَطَطٌ..صحَّحه تيمية!!!..أسطورة (2): تجسيم وتقليد وجهل وتشويش..أسطورة (35): الفتنة.. رأس الكفر.. قرن الشيطان!!!: الكلام في جهات: الجهة الأولى: المَشرِق عند الرازي..الجهة الثانية: الشرق الشمال ونَجْد العراق.. عند الوهابيّة!!!..الجهة الخامسة: المشرق في العلوم والطبيعة: 1..2- أمّا العراق، فموقعه شِمال شرق المدينة المنورة، وبزاوية تزيد على الـ (45) درجة، فيكون العراق أقرب لشِمال المدينة مِن شرقها، وهذا واقع محسوس كواقعيّة كروية الأرض وواقعيّة دوران الأرض حول الشمس، فهل يُعقل أن يخطئ الوحي الإلهي في معرفة جهة طلوع الشمس، فيصرح ويشير إلى أنّ طلوعها مِن الشرق بينما هي تشرق مِن الشمال حسب اَتباع الوهابية؟!! إن هذا لهو الضلال المبين والبلاء العظيم!!! وإذا كانت الشمس تطلُعُ مِن الشِّمال، فلماذا قالوا عنها {شروق} حتى في السنّة الشريفة وفي القرآن المجيد؟!! ولماذا لم يطلقوا عليها ما يناسب الشمال وطلوعها مِن الشمال؟!! خرافة بامتياز!!! 3..الجهة السابعة: الجَهمي والمجسّم هل يتّفقان؟!!...



المحاضرة العشرون "وَقَفات مع.... تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطوري"

https://www.youtube.com/watch?v=6ApsQJAGj4k

المحاضرة الحادية والعشرون "وَقَفات مع.... تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطوري"

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Ep_jD_tyI

المحاضرة السابعة عشرة من بحث (الدولة المارقة .. في عصر الظهور ...منذ عهد الرسول

( صلى الله عليه وآله وسلم )

http://cutt.us/RZHCt

بقلم ابراهيم محمود