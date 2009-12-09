أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالجليل الكناني - ذلك كلّ ما لدينا


اخر الافلام











المزيد.....

ذلك كلّ ما لدينا


عبدالجليل الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:40
المحور: الادب والفن
    


لدينا أناسٌ طيبونْ ....
وليس لدينا شعبٌ طيبْ .. لدينا مشجعونْ ...
متعصبونْ ... حد الجنونْ
وليس ثمةَ من يفهم خفايا اللعبةْ
لدينا أراضٍ مقدسةْ .. وملاذٌ آمنْ !!
ليس يلوذُ به مواطنْ ؟؟
لدينا رعاةٌ ، حقاً ، أكفاءْ !..
كلهم راعٍ .. وكلهم مسؤول .. ...
وليس لدينا من يطعم الفقراءْ !!!
او يجزّ الصوفَ ويعري الحقيقةْ
لدينا نهرانْ ..
ولكنَّ مياهَهُما موبوءةْ ...
بمخلفات المدينة ْ
وقلة التخصيصاتْ
نعم .. لدينا موازنةْ ..
ولكنها لا تكفي لغسلِ دمائِنا المراقةِ فوق الأرصفةْ ..
وأريكةِ البرلمانْ
لدينا .. ولكننا .. لا نملكُ أيدينا
أو حتى أرجلنا ...
كي نهرب من أقدارِنا
لا تفكروا بالهربِ ... إنما تفكروا
فلدينا عقولٌ ذكيةْ .. مقابل عقلٍ واحدٍ غبي ...
انه العقل الجمعي ..
لدينا شرفٌ وإباءْ
ونبحث عن شريفٍ أبي
لدينا ألفُ رسولٍ .. دعي
وليس لدينا واحدٌ علي .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالجليل الكناني

إجمالي القراءات: 171,763
المقالات المنشورة: 80
- خذوه بالسياسة
- حين أقولُ علياً
- السماء حجبتها أقمارٌ شيطانية
- قصائد في الحب ..والحب عند العجائز وهم وهروب 2
- قصائد في الحب .. حيث لم يعد يجدي الجد في كل ما قيل ويقال (1)
- كلُّهم .. أو بعضهم .. نعم أنا أستثني
- إنها أمثالنا تُضربُ وتقاسْ
- بين سيقانِ غابة
- هروب
- من الرأس الى ذيل السمكة
- ذاك التواصل .. وهذا الحنين
- الطريق الى السماء
- عمل انساني
- مطرٌ بلونِ الجراح ....
- غابة بلا اسود
- اللصوص والكلاب
- اللصوص والاكلاب
- وفي الليل شجى
- شجن الليل
- قراءة في صفحات مظلمة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- (تي في 5 موند): إعلان المغرب الانسحاب من الكركرات خطوة قوية ...
- نهيد درجاني: قصيدتان - إيلاف
- صدر حديثًا ترجمة المجموعة القصصية الصينية «النجمة الحمراء» ...
- الاسكندرية: حفل إصدار كتاب «بنات النيل... نساء مصريات غيرن ع ...
- رحيل الناقد الأدبي وأستاذ الأدب والنقد العربي بجامعة القاهرة ...
- الخميس ندوة لمناقشة كتاب «سناب شوتس»
- الأردنية دلال عنبتاوي تقف على -عتبات الغياب-
- الخارجية الأمريكية تحذف رسالة تهنئة بفوز مخرج إيراني بالأوسك ...
- لترميم ما دمره -داعش-.. متحف بريطاني يدرب أثريين عراقيين
- -التمثيل الغذائي- يبعد غوتزه عن دورتموند

المزيد.....
كتب ودراسات
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالجليل الكناني - ذلك كلّ ما لدينا