

عبدالجليل الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:40

المحور: الادب والفن









لدينا أناسٌ طيبونْ ....

وليس لدينا شعبٌ طيبْ .. لدينا مشجعونْ ...

متعصبونْ ... حد الجنونْ

وليس ثمةَ من يفهم خفايا اللعبةْ

لدينا أراضٍ مقدسةْ .. وملاذٌ آمنْ !!

ليس يلوذُ به مواطنْ ؟؟

لدينا رعاةٌ ، حقاً ، أكفاءْ !..

كلهم راعٍ .. وكلهم مسؤول .. ...

وليس لدينا من يطعم الفقراءْ !!!

او يجزّ الصوفَ ويعري الحقيقةْ

لدينا نهرانْ ..

ولكنَّ مياهَهُما موبوءةْ ...

بمخلفات المدينة ْ

وقلة التخصيصاتْ

نعم .. لدينا موازنةْ ..

ولكنها لا تكفي لغسلِ دمائِنا المراقةِ فوق الأرصفةْ ..

وأريكةِ البرلمانْ

لدينا .. ولكننا .. لا نملكُ أيدينا

أو حتى أرجلنا ...

كي نهرب من أقدارِنا

لا تفكروا بالهربِ ... إنما تفكروا

فلدينا عقولٌ ذكيةْ .. مقابل عقلٍ واحدٍ غبي ...

انه العقل الجمعي ..

لدينا شرفٌ وإباءْ

ونبحث عن شريفٍ أبي

لدينا ألفُ رسولٍ .. دعي

وليس لدينا واحدٌ علي .