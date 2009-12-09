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المُعَلِّمُ


كمال التاغوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:36
المحور: الادب والفن
    


قَـــلِقٌ كَشُعَاعٍ تَحْتَ المَــطَــرْ

أَوْ قَــلْبٍ بَـــاغَـــتَـــهُ الرَّبِيعْ،

فِي عَيْــنَيْهِ تَتَــلَجْلَــجُ الأفْلاَكُ

فَــتُــفِيقُ رِمَــاحٌ تَجْتَــاحُ الغُيُومْ

وَخُيُــولٌ مِنْ رِيشِ النُّجُــومْ

وَبُــرُوقٌ تَــفْتَحُ لِلإعْصَــارِ مَــمَــرْ،


مَــرِحٌ كَشِــرَاعٍ أَغْــوَاهُ القَــمَــرْ

أَوْ حُــلْمٍ فِي أَجْفَــانِ رَضِيــعْ،

فِي كَفَّيْــهِ تَتَــطَهَّرُ الأسْمَــاكُ

مِنْ آثَــامِ البَــحْــرِ

وَمَــحَــارٌ يَغْسِــلُ شُــرْفَتَــهُ

مِنْ آلاَمِ الفَــجْرِ

كَيْ يَسْــبُرَ أَغْوَارَ الحَــجَــرْ،


مَــا أَغْنَــاهُ عَــنْ مِــحْرَقَــةٍ تَـتَـمَــدَّدُ

كالأَفْعَــى فِي أرْوِقَــةِ العُمْرِ

مَــا أَغْنَــاهُ!

مَــا أَغْنَــاهُ عَنْ مِشْنَقَــةٍ تتَــوَسَّــدُ

كالحُمَّــى رِئَـــتَــيْهِ

مَـا أَغْنَــاهُ!

لِــمَ يَــعْشَــقُ أَقْــبِيَــةَ اللَّهَبِ

وَيَــرَى أشْلاَءَهُ وَهْيَ تُلاَكُ

فِي أَنْدِيَــةِ النَّخَّــاسِينَ

عُــنْقُــودًا مِنْ عَبَقِ الشُّهُبِ؟

لِمَ يَــهْوَى أوْهَـــامَ المَــلاَّحِينَ

ونُسُــورًا مِنْ عَــاجٍ

نَسَـــجَتْ فِي الغَيْمِ قُصُــورًا

وعَــرَائِسَ مِنْ لَــبَإِ الرُّمَّــانِ

مَــدَّتْ فِي القَلْبِ جُسُــورًا؟

مَــا أَغْــنَــاهُ عَــنْ طَعْنَــةِ رُمْــحٍ

تَصْقُـــلُهُ يَـــدَاهُ!





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كمال التاغوتي

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