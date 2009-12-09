أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزء الثالث (81)


اخر الافلام











المزيد.....

بتلات الورد/الجزء الثالث (81)


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:35
المحور: الادب والفن
    


بتلات الورد/الجزء الثالث
(81)

أنا أسيرُ سرّ سريرها الذي أسير إليه سرّاً!
*
فقط لأنه ليس شاعرا زيّن (خلفيته) بعبارة: (كلّ النساء قصائد فلا حاجة للشعراء) وكأن الشعراء ينظمون عن النساء فقط!
*
اليتيم في عينيه تتلوى الشلالات الهادرة!
*
ببضع حبات من رمال سيباى..
وتهرب الأشباح
*
"...ولما فتحنا الباب طلو حبايبنا..."
أفق يا سكران فلا باب للخيمة!
*
هدم المزار المخروطي
عند الليل في المخيم
يستمر نوره!
*
تنطلق نحوي الشمس
اثمل بالضوء
لا أنسى السعادة
*
الحكماء، والفلاسفة، والشعراء، والخبراء، والمعلمون يملأون الأرجاء لتتعلم منهم، ولكن ما فائدتك طالبا اذا لم تكن متهيئا ومستعدا لتتعلم!
*
تجعد جناح الفراشة يغير سير النجوم!
(الزن)
*
كرة القدم
لعبة عبثية
كما هي حال العديد من الأشياء في حياتنا!
*
قد يسترحمك الذي قتل والديه بقوله: "أنا يتيم"!
*
مجتمعنا بحاجة إلى أن نجرّه جرّا من الخلف ومن الأمام ومن الجانب وبأنحراف وعموديا ونضعه على مصطبة التشريح الواقعة تحت شمس الحقيقة لنكشف عفونته ثم نزيلها!
***





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مراد سليمان علو

إجمالي القراءات: 817,071
المقالات المنشورة: 358
- وجها لوجه مع داعش 4
- رهن الأعتقال
- هايكوات من جم مشكو
- بتلات الورد/الجزء الثالث (80)
- في شوارع بابل من جديد/2
- بتلات الورد/الجزءالثالث (79)
- بتلات الورد/الجزء الثالث (78)
- بتلات الورد/الجزء الثالث (77)
- الشقّيقتان الشقيقتان
- بتلات الورد/الجزء الثالث (76)
- الرابح
- السبية للمرة الرابعة والسبعين
- الإنسان
- الأوقات
- الأيزيدي الهائم
- حروف مبعثرة
- الصداقة
- الأعداد
- نزهة
- بتلات الورد/الجزء الثالث (75)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- (تي في 5 موند): إعلان المغرب الانسحاب من الكركرات خطوة قوية ...
- نهيد درجاني: قصيدتان - إيلاف
- صدر حديثًا ترجمة المجموعة القصصية الصينية «النجمة الحمراء» ...
- الاسكندرية: حفل إصدار كتاب «بنات النيل... نساء مصريات غيرن ع ...
- رحيل الناقد الأدبي وأستاذ الأدب والنقد العربي بجامعة القاهرة ...
- الخميس ندوة لمناقشة كتاب «سناب شوتس»
- الأردنية دلال عنبتاوي تقف على -عتبات الغياب-
- الخارجية الأمريكية تحذف رسالة تهنئة بفوز مخرج إيراني بالأوسك ...
- لترميم ما دمره -داعش-.. متحف بريطاني يدرب أثريين عراقيين
- -التمثيل الغذائي- يبعد غوتزه عن دورتموند

المزيد.....
كتب ودراسات
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزء الثالث (81)