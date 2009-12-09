

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:35

المحور: الادب والفن









بتلات الورد/الجزء الثالث

(81)



أنا أسيرُ سرّ سريرها الذي أسير إليه سرّاً!

*

فقط لأنه ليس شاعرا زيّن (خلفيته) بعبارة: (كلّ النساء قصائد فلا حاجة للشعراء) وكأن الشعراء ينظمون عن النساء فقط!

*

اليتيم في عينيه تتلوى الشلالات الهادرة!

*

ببضع حبات من رمال سيباى..

وتهرب الأشباح

*

"...ولما فتحنا الباب طلو حبايبنا..."

أفق يا سكران فلا باب للخيمة!

*

هدم المزار المخروطي

عند الليل في المخيم

يستمر نوره!

*

تنطلق نحوي الشمس

اثمل بالضوء

لا أنسى السعادة

*

الحكماء، والفلاسفة، والشعراء، والخبراء، والمعلمون يملأون الأرجاء لتتعلم منهم، ولكن ما فائدتك طالبا اذا لم تكن متهيئا ومستعدا لتتعلم!

*

تجعد جناح الفراشة يغير سير النجوم!

(الزن)

*

كرة القدم

لعبة عبثية

كما هي حال العديد من الأشياء في حياتنا!

*

قد يسترحمك الذي قتل والديه بقوله: "أنا يتيم"!

*

مجتمعنا بحاجة إلى أن نجرّه جرّا من الخلف ومن الأمام ومن الجانب وبأنحراف وعموديا ونضعه على مصطبة التشريح الواقعة تحت شمس الحقيقة لنكشف عفونته ثم نزيلها!

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