أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نجيب وهيبي - البنوك العمومية بخير وهي بحاجة الى ترشيد التصرف فيها الى التفريط فيها!!


اخر الافلام











المزيد.....

البنوك العمومية بخير وهي بحاجة الى ترشيد التصرف فيها الى التفريط فيها!!


محمد نجيب وهيبي
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


البنوك العمومية بخير وهي بحاجة الى ترشيد التصرف فيها لا الى التفريط فيها!!!

السيد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية " يريد بيع منابات الدولة في الشركات البنكية العمومية بدعوى تخفيف أعبائها على الدولة بمحاولة إيهامنا بعجزها وإفلاسها ( حواره الخاص مساء الأحد 26/02/2017 ) فلنلقي نظرة إذا على السوق البنكية ، حيث أن القطاع البنكي يمثل أكثر من 40 بالمائة من القدرة الرأسمالية الجملية للاقتصاد التونسي بحجم يفوق 8 مليار دينار من رسملة البورصة وهو ما يجعله القوة الدافعة/المحركة الأولى للسوق وتحتكم البنوك العمومية الثلاث وحدها (الشركة التونسية للبنك ، والبنك الوطني الفلاحي ، وبنك الاسكان) على ما يقارب 38 بالمائة من موجودات القطاع البنكي ، وقد حقق القطاع البنكي عموما نموا في مداخليه لسنة 2016 ب12.8 بالمائة بما قيمته 3.1 مليار دينار (ألف مليون دينار) منها 10 بالمائة حققها بنك الإسكان بقيمة جملية تعادل 312 مليون دينار بنمو 17.5 بالمائة مقارنة ب2015 والشركة التونسية للبنك بما قيمته 309 مليون دينار بنمو 14.5 بالمائة مقارنة ب2015 ، كما احتل البنك الوطني الفلاحي المرتبة الثانية في سوق الودائع البنكية بتحقيق نمو ب 11.2 بالمائة بما يقارب 7 مليار دينار بينما حقق بنك الإسكان 12.1 بالمائة من حجم سوق الاقتراض وعموما تحتكم البنوك العمومية على حافظة أسهم ذات مردودية مرتفعة بنك الإسكان +54.2 بالمائة و البنك الوطني الفلاحي +46.7 بالمائة وهو الأمر الذي يسيل لعاب مجموعة واسعة من لوبيات مال الداخل والخارج ، وعموما لم تنزل أحدى البنوك العمومية الثلاث لأسفل ترتيب البنوك التجارية من حيث حجم ونسبة الدخل لدخل القطاع البنكي أو من حيث حجم ونمو النتائج السنوية ، وذلك نتيجة احتكامها على حافظة أسهم جيدة بالدرجة الاولى الى جانب عمليتي الترفيع الناجحين في رأس المال بالنسبة للشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي المقتطعان من المالية العمومية ومن جباية أبناء الشعب الكريم ، ولئن كان كل القطاع البنكي في حاجة الى مزيد من الاصلاح والشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ، فان البنوك العمومية هي الأكثر حاجة لهذه السياسات في الوقت الراهن من اجل إسناد مجهودها التطوري على كل المستويات حتى لا تذهب أدراج الرياح ومعها كل المجهود الوطني لإنقاذها وحتى لا تتكرر مأساة الفساد المالي والسياسي التي ضربت (البنك التونسي الفرنسي ) وحجم القروض الفاسدة و الغير المستخلصة التي أثقلت كاهل الشركة التونسية للبنك أمام الدائنين والمساهمين ، عوض الاتكال على الحل السهل والتفريطي الذي يقترحه رئيس الحكومة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد نجيب وهيبي

إجمالي القراءات: 277,341
المقالات المنشورة: 79
- الشاهد : من قائد فريق حكومي الى قائد أركان حرب
- في ملف نشطاء الحركة الطلابية -المفروزين أمنيا -!!
- تمهيدية اليسار الفرنسي... أو خطر اليمين
- نواب الجبهة الشعبية يركنون مرة أخرى لخيار اسناد استقرار المن ...
- بخصوص -الجبهة الجمهورية- : تساؤلات مشروعة حول وحدة -مشروعة - ...
- في الايديولوجيا والتعصب :بين الصراع المشروع وإلغاء الآخر
- هل تدفع السعودية الثمن الاعلى لاغتيال سفير روسيا بتركيا!
- فلتذهب كل سوريا الى الجحيم، ولكن لا تحرقوا حلب!!! او في ضرور ...
- عاش الاتحاد.... وعاش العمال على الفتات
- تونس 2020 : قد ينجح الشّاهد في إدارة عرسه فهل تنجح تونس في أ ...
- دردشة حول فلسطين والسعودية
- هل تدفع هيلاري ثمن شطحات الاوباما
- ملاحظات حول تونس : تجميد الاجور، الغنوشي وداعش ووهم -كومونة ...
- اغتيلت الحرية مع ناهض حتر ثلاث مرات دفعة واحدة
- استغلال الطاقة في تونس : بتروفاك... الازمة او الفرصة الممكنة
- جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد : إستقالة فخمة لبطل من ورق
- تركيا : يفشل الحذاء العسكري حيث ترتفع درجة تمدّن النّاس أو ع ...
- البريكسيت : بريطانيا أوضاعٌ مُتازّمة ، ممارسة تقدمية ، وخيار ...
- تصوّرات عامّة للنّهوض بالجامعة التونسية
- الاطار النظري العام لبرنامج الاشتراكيين

المزيد.....


اخبار الاقتصاد
- حاكم دبي يقدم وظيفة شاغرة براتب مليون درهم
- ترامب يزيد ميزانية الدفاع 10% واقتطاعات كبيرة من المساعدات ا ...
- الإمارات ترفع أسعار الوقود
- الرياض تستهدف 60 دولارا لبرميل النفط
- بالفيديو .. شطيرة برغر مغطاه بالذهب عيار 24 تباع في دبي!
- داو جونز يحطم أرقاما قياسية قبل خطاب ترمب
- غازبروم تحدد سعر الغاز لأوروبا
- ملياردير وزيرا للتجارة في إدارة ترامب
- النقد الدولي: نمو الناتج المحلي الايراني بلغ 6.5 بالمئة في 2 ...
- ما هي كمية الكحول التي يسمح للطيارين بتناولها قبل الإقلاع؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- الواقع المر للاقتصاد المغربي على أبواب المرض المزمن / إدريس ولد القابلة
- الأبناك التشاركية (الإسلامية)، أية شراكة؟ / محمد باليزيد
- ملخص بالانجليزية لكتاب: رؤية جديدة للنظام النقدي الإسلام- ال ... / د.عمار مجيد كاظم
- الزكاة ودورها الإنمائي / د.عمار مجيد كاظم
- رؤية جديدة للنظام النقدي الإسلام- النظرية والتطبيق / د. عمار مجيد كاظم
- سعر الفائدة من وجهة النظر التقليدية والإسلامية / د.عمار مجيد كاظم
- التنمية المستدامة في ا لاقتصادات العربية بين الواقع والطموح / د.عمار مجيد كاظم
- التحديات الداخلية لعملية الاستثمار في العراق للمدة 2003-2011 / د.عمار مجيد كاظم
- تقی-;-ی-;-م أداء السی-;-اسة النقدی-; ... / د.عمار مجيد كاظم
- نحو تطبيق علمي للمذهب الاقتصادي الاسلامي / د.عمار مجيد كاظم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نجيب وهيبي - البنوك العمومية بخير وهي بحاجة الى ترشيد التصرف فيها الى التفريط فيها!!