

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 08:39

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









سيداتي، سادتي:

باسم الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، نشكر بداية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ممثلة في مديرها السيد إدريس خروز ومساعديه في قسم الأنشطة الثقافية والتواصلية وكل العاملين بها، على وضعهم رهن إشارتنا هذا الفضاء الذي نستقبلكم فيه ونحتفي فيه بأحد مؤسسي العمل الجمعوي الثقافي الأمازيغي منذ أزيد من أربعة عقود في هذه المدينة.



سيداتي، سادتي:

في إطار ثقافة الاعتراف بالغير وبالجميل،

- كنا نود حضور كل الذين شاركوا في تأسيس الجمعية، علما أن بعضهم يشاركوننا اليوم هذا الاحتفاء، كما نستحضر معهم روح ودور الذين قضوا نحبهم بعد أن ساهموا في تأسيسها وفي انطلاق استراتيجيتها؛

- وكنا نود أن نستحضر كل الذين آزروا الجمعية طيلة مسارها منذ تأسيسها، ماديا وثقافيا وسياسيا ومعنويا؛

- وكنا نود، كأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وممثلي فروع الجمعية الأثنا والثلاثون فرعا على المستوى الوطني، لو استعرضنا شهاداتنا؛ تقديرا لما قام به الأستاذ ابراهيم أخياط من أجل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومن أجل الثقافة المغربية عامة والقضية الأمازيغية خاصة؛

- لكن الأستاذ والمناضل ابراهيم أخياط لا يريد الاحتفاء إلا بصدور كتابه: "النهضة الأمازيغية (كما عشت ميلادها وتطورها)" معتبرا، في نفس الوقت، هذا الاحتفاء احتفاء بكل الذين لبوا دعوة الجمعية بهذه المناسبة وبكل الفعاليات الحاضرة اليوم والتي تنتمي إلى الحركة الأمازيغية وإلى مؤسسات ذات صلة بالثقافة وإلى هيئات سياسية وحقوقية وغيرها من مساندي مشروعية القضية الأمازيغية.



إننا اليوم نحتفي من خلال شخص الأستاذ والمناضل ابراهيم أخياط بثلاث أمور:

- القضية الأمازيغية التي كانت بالأمس؛ حين دشن الأستاذ ابراهيم، هو وثلة من رفاق دربه، مطالب إعادة الاعتبار إليها؛ تبدو بمثابة سراب يرجى عنده الائتمان من عطش؛ لكن العزم كان أقوى من أجل قيادتها إلى شاطئ الأمان وإن اختلطت الآمال بالآلام،

- إنجازات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي التي تتماهى، هي والقضية الأمازيغية مع شخص الأستاذ ابراهيم أخياط،

- كتاب: "النهضة الأمازيغية (كما عشت ميلادها وتطورها)" الذي سيفتح، بدون شك، ورشا جديدا في ما يتعلق بسيرورة وصيرورة مطلب رد الاعتبار للأمازيغية في وطنها؛ حيث شخصية مؤلفه مقرونة بالشأن الأمازيغي وبالجمعية التي يناضل من خلال مبادئها واستراتيجيتها التي يندمج فيها الثقافي بالسياسي.



إن الرجل؛ الذي نحتفي اليوم بصدور كتابه: "النهضة الأمازيغية (كما عشت ميلادها وتطورها)"؛ حرص دائما على مجموعة من المبادئ في تدبيره للقضية الأمازيغية، من بينها:

- سيادة "قوة الفكر" على "فكر القوة"،

- سيادة "قوة الحجة" على "حجة القوة"،

- سيادة "قوة الاستمرار" على "استمرار القوة"،

- وباختصار: سيادة "قوة السياسة" على "سياسة القوة"...





ومرة أخرى؛ وفي إطار ثقافة الاعتراف بالغير وبالجميل؛ إن هذا الكتاب الذي نحتفي به وبمؤلفه؛ لا يؤرخ فقط لميلاد وتطور القضية الأمازيغية، بل يحمل في طياته اعترافا وتقديرا لكل اللواتي والذين آزروا القضية الأمازيغية عامة والجمعية خاصة منذ نشأتها ماديا وثقافيا وسياسيا، علنيا أو في إطار نكران الذات أو حتى خوفا على مصالحهم؛ وبعضهم حاضرون معنا اليوم. فشكرا لهم وألف شكر؛ ويكفيهم أن القضية الأمازيغية التي آزروها في محنها، هي اليوم في طريق مأسستها، وذلك ما كانوا يحلمون به. وبما أن الحلم لم يكن فرديا ليبقى مجرد حلم فردي، فقد تحقق لكونه أصبح شيئا فشيئا جماعيا؛ ونتمنى أن يكون حلم كل المغاربة بدون استثناء وذلك بمأسستها.

وأخيرا نتمنى للأستاذ والمناضل سّي ابراهيم أخياط الشفاء العاجل وطول العمر.

ونشكر، من جديد، كل الحاضرات والحاضرين؛ من مختلف مناطق المغرب؛ لتلبيتهن وتلبيتهم دعوة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي من أجل مشاركتها في هذا الاحتفاء بكتاب: "النهضة الأمازيغية (كما عشت ميلادها وتكورها) وبمؤلفه الأستاذ ابراهيم أخياط.

وبالمناسبة، فقد اعتذر في آخر لحظة كثير من الفعاليات، للالتزامات طارئة أو لأسباب قاهرة؛ كما أن عدد اللواتي والذين يودون الإدلاء بشهاداتهم، في حق الأستاذ ابراهيم أخياط، قد قارب الأربعين متدخلة ومتدخل؛ ولذا نعتذر لكل من لم نتمكن من إدراج شهادته/ها اليوم، نظرا لضيق الوقت وسندرجها مستقبلا في إصدار خاص بهذا الاحتفاء.





الحسين أيت باحسين

كلمة باسم المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي،

بمناسبة الاحتفاء بصدور كتاب: "النهضة الأمازيغية (كما عشت ميلادها وتطورها)"،

للأستاذ ابراهيم أخياط يوم 22 فبراير 2013 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.





