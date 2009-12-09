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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ماجد ساوي - -3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-


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-3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-


ماجد ساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 08:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


يقول الكاتب في رد له على الفيسبوك

بولس اسحق

لان التعليق 5 و6 سوف لن ينشر لذلك سأنشره لك ها هنا...يا رجل .. استحلفك بأعز مخلوق لديك ... هل أنت مقتنع بما كتبت، هل أنت مصدق لما تقول، وهل كنت لتشتري ما تحاول بيعنا إياه!! ألا يكفيك ذلا لنفسك وإستهزاءاً بعقلك وذكائك وعقول الأخرين حتى تنقذ دين محمد المتهالك الذي بعد كل الجهود من قبل الزملاء في هذا المنتدى منذ افتتاحه ... فالإسلام قد سقط ... وكان سقوطه عظيماً... والكذب ليس غريبا عليكم ، فمحمد نفسه أمر صاحبه بالكذب للإيقاع بين المشركين في غزوة الأحزاب...فهل رأيت نبيا يأمر بالكذب غير محمد؟؟ ولا عتب على محمد ان كذب لان الهه نفسه كذب واليك الدليل من كتاب (الكامل في التاريخ-لابن الاثير- عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري) :
قال ابن عباس‏:‏ فلما أهبط آدم على جبل نود كانت رجلاه تمسان الأرض ورأسه بالسماء يسمع تسبيح الملائكة فكانت تهابه فسألت الله أن ينقص من طوله فنقص طوله الى ستين ذراعًا فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم فقال‏:‏ يا ربّ كنت جارك في دارك ليس لي ربّ غيرك أدخلتني جنّتك آكل منها حيث شئت وأسكن حيث شئت فأهبطتني إلى الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة فحططتني إلى ستين ذراعًا فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح الجنّة فأجابه الله:‏ بمعصيتك يا ادم فعلت بك ذلك .
أي ان اله القران أنزل ادم من الجنة الى الأرض كما هو بعد المعصية، وقام بانقاصه بناء على طلب الملائكة، وعندما سأله ادم عن سبب الانقاص أجابه اله القران: بأن ذلك بسبب المعصية وليس كطلب الملائكة، فهل كذب اله القرآن أم لم يكذب، فمحمد كذب وإلهة كذب فلا عتب عليك ان كذبت!
واذا كانت كل الاحداث في المقالة كذب وتلفيق من قبلنا فهل يا ترى جميع الآيات الإرهابية التي وردت أيضا كذب وتلفيق؟ فلماذا تحاشيت التطرق اليها، فهل كلمة قتال و قتل التي وردت في الآيات المحكمات معناها تقبيل وبوس واخذ بالحضن ام اننا لا نملك الا الهجوم على الإسلام من باب الحسد ام ماذا؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان...فهل فأضربوا فوق الاعناق تعنى التقبيل الشديد المفعم بالحب، والبنان تعنى البنانا وهى الموز، ام ان لك رأيٌ آخر... اذكر لي أي عمل إرهابي ولو واحد يقوم او قام به داعش او غيره لم يقم به رسولك الإرهابي او صحابته الإرهابيين، وان ارهابهم ليس تنفيذا لما جاء في القران...واتحداك!!

أعجبني · رد · تمييز كمحتوى غير مهم أو احتيالي · 1 · 13 س

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نقول

ان الاسلام خاتم الرسالات الالهية ولم يسقط وليس متهالكا بل هو دين عظيم حرم الظلم بين الناس ودعا للسلام والمحبة والعدل بين جنيع الفئات واحترم بقية الاديان وخص اليهودية والنصرانية باحكام خاصة لقربها منه وعظم جميع الانبياء وحرص على رعاية اتباعهم ومحمد لم يدعو ابدا للكذب ولم يحث عليه بل انه انه توعد الكذاب بانه يكتب عند الله كذابا اما الدليل الذي اوردته فنقول ان كتاب الكامل ليس حجة على ديننا ولا نبينا ولا علاقة لمحمد عليه الصلاة والسلام بكتاب السيد ابن الاثير فانت تقدر ان تؤلف كتابا وتملاه بالاكاذيب والمغالطات ثم تتهمني باني انا السبب فاي منطق هذا وكتاب الكامل هو عمل لابن الاثير حاول غيه حصر الاخبار من لدن ابينا ادم حتى وقت تاليفه وهو مؤلف فيه الغث والسمين والمكذوب والموضوع والملفق اي انه عزيزي يشبه ان تستند في حكم قضائي على خبر من قناة السي ان ان فهل تكون السي ان ان مصدرا موثوقا وكلنا نعلم مدى العشوائية وصعف المهنية فيها

اما الشخصيات التي ذكرت فقد رددنا هليك فيها ولاحاجة للاعادة واخيرا نقول ان تنظيم داعش تنظيم يعتنق المذهب الوهابي ويقاتل للحصول على الحكم وهو عنده عيوب واخطاء وهفوات ومنسوب للاسلام ويصنف دوليا انه تنظيم ارهابي لكنه لايمثل الرسول ولا القران ولا الاسلام فالاخوة في داعش نسال الله لهم الهداية مجتهدون ومخطؤون في اجتهادهم ولا نملك الا دعوتهم للرجوع لجادة الهدى والصواب ولاعلاقة لارهابهم بان ينسب للقران كما اسلفنا

ماجد ساوي
الموقع
الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com





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ماجد ساوي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ماجد ساوي - -3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-