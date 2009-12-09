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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ماجد ساوي - -3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-
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-3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-
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رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومقبول ام انها ازمة عقول للكاتب
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ماجد ساوي - -3- رد على مقالة هل الاسلام مقنع ومعقول ام انها ازمة عقول للكاتب بولس اسحاق-3-