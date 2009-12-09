

جواد الشلال

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:50

المحور: الادب والفن









أتفق معك اني عالق بأشياء

كثيرة ليس هناك فسحة ..

للفرح

او تقليب التفكير .. باتجاهات عميقة

ليس هناك...

سوى نخلة تحتظر

وعيون انهكتها أسرار المراقبة

نعم ..

لا زالت دوامات العتب طاغية بألوانها المرة

وشاشات النقل المباشر

تحاصر العشب مرارا ...

دون غفلة لرصد الندى

كل.شئ

تحت الوجع الجديد .. المملوء بهجة متسولة

لا شيء

سوى هذيان قريب من المعنى

والذهاب بعيدا بحلم .. لا أعرفه

اه

ليتني .. كنت انا

.....

لا شجرة ...

لا ظل

لا اغاني متراكمة ... استل منها ... مقام

لا طبول ... تستقيظ على اثرها العصافير

لا مطر

لا عرق .. لا فاس

لا كأس

لا شيء يدعو للغبطة

..