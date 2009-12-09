أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عزيز الخرزجي - ترقبوا الحلقة(5) من محنة الفكر الأنساني


اخر الافلام











المزيد.....

ترقبوا الحلقة(5) من محنة الفكر الأنساني


عزيز الخرزجي
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ترقّبوا الحلقة(5) من بحثنا الموسوم بـ:
(محنة الفكر الأنساني), و سنطرح فيه؛
تعريف آلثقافة؛ منابعها الأساسيّة, و منها: ألعقائد و العادات ألمنعكسة مباشرةً من آلأبوين على الأبناء؛ تأثيرات المناهج التعليمية؛ التربية المدرسية؛ العلاقة بآلغيب؛ ألدّين؛ العقائد؛ اللغة؛ ألتأريخ؛ طبيعة ألمناخ و التضاريس؛ ألعلوم الأجتماعية؛ العادات و التقاليد؛ اللباس؛ الغذاء؛ الذات الأنسانية؛ النظام السياسي الحاكم, و كذلك بيان معالم آلثقافة في الغرب و الشرق .. ألتي تُقرّر و تُجسّد الواقع ألحضاريّ - الأنسانيّ ألذي يرتبط و يُؤثر بآلصّميم على نمط الحياة المدنيّة المتمثلة بالجّانب العمرانيّ و التكنولوجيّ و العلميّ بما فيه أبحاثات الذرة و الفضاء و الكون.
لذلك سنُركّز على معنى و تعريف مفهوم (الثقافة) كما وعدنا, لكونها هي السبب في تقدم أو تأخر أو شقاء أو سعادة الشعوب و الأمم.
آملين من الأنظمة و الحكومات الجاهلية التي تحكم دول العالم أجمع فهم و إستيعاب ما نكتب على أمل ترجمتها على أرض الواقع للخلاص من الفقر و المحن و الكوارث التي ألمت بآلبشرية و التي ستزداد بإضطراد كلما إمتد الزمن.
و إحياء آلأنسان من وراء القصد.
عزيز الخزرجي
مفكر كونيّ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عزيز الخرزجي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- لماذا خسرنا -الأنتصار- الكبير على داعش
- محنة الفكر الأنساني(4)
- دعوة من أتحاد الكتاب العرب
- محنة الفكر الأنساني(3)
- لماذا لا تنتهي الأنتفاضات؟
- محنة الفكر الأنساني(2)
- محنة العراق : محنة الفكر

المزيد.....


أخبار عامة
- السبهان: لن تنهض بعض الدول إلا بالقضاء على جذور مرتبطة بـ&qu ...
- دي ميستورا يواصل جهوده لتحريك عجلة جنيف
- الجيش السوري يقطع الطريق على القوات التركية وفصائل -درع الفر ...
- وفاة جماعية غريبة في حريملاء السعودية
- ورقة دي ميستورا لمفاوضات جنيف
- مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات ضد دمشق ...
- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلق من الوضع في قره باغ
- مناوشات بين صحفيين سوريين وأعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات ...
- الزاوية: فريق برشلونة يرسم ملامح الليغا
- قوات النظام السوري تقصف أريحا وتتقدم وسط البلاد وشمالها

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عزيز الخرزجي - ترقبوا الحلقة(5) من محنة الفكر الأنساني