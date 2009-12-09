

عزيز الخرزجي

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:45

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ترقّبوا الحلقة(5) من بحثنا الموسوم بـ:

(محنة الفكر الأنساني), و سنطرح فيه؛

تعريف آلثقافة؛ منابعها الأساسيّة, و منها: ألعقائد و العادات ألمنعكسة مباشرةً من آلأبوين على الأبناء؛ تأثيرات المناهج التعليمية؛ التربية المدرسية؛ العلاقة بآلغيب؛ ألدّين؛ العقائد؛ اللغة؛ ألتأريخ؛ طبيعة ألمناخ و التضاريس؛ ألعلوم الأجتماعية؛ العادات و التقاليد؛ اللباس؛ الغذاء؛ الذات الأنسانية؛ النظام السياسي الحاكم, و كذلك بيان معالم آلثقافة في الغرب و الشرق .. ألتي تُقرّر و تُجسّد الواقع ألحضاريّ - الأنسانيّ ألذي يرتبط و يُؤثر بآلصّميم على نمط الحياة المدنيّة المتمثلة بالجّانب العمرانيّ و التكنولوجيّ و العلميّ بما فيه أبحاثات الذرة و الفضاء و الكون.

لذلك سنُركّز على معنى و تعريف مفهوم (الثقافة) كما وعدنا, لكونها هي السبب في تقدم أو تأخر أو شقاء أو سعادة الشعوب و الأمم.

آملين من الأنظمة و الحكومات الجاهلية التي تحكم دول العالم أجمع فهم و إستيعاب ما نكتب على أمل ترجمتها على أرض الواقع للخلاص من الفقر و المحن و الكوارث التي ألمت بآلبشرية و التي ستزداد بإضطراد كلما إمتد الزمن.

و إحياء آلأنسان من وراء القصد.

عزيز الخزرجي

مفكر كونيّ