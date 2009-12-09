

محمود عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:43

المحور: كتابات ساخرة









ما يميز تعامل البشر مع حيوان "الكلب" المصري



مقارنة بحيوانات أخرى كثيرة وبلدان أخرى عديدة ، يتميز الكلب المصري بعدة خصائص - خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالبشر من حوله - أهمها ما يلي:

1- ينبح كثيرا وباستمرار على أي أحد ولأي سبب..ولكن لا يرد عليه الناس - مهما نبح!

2- عدواني بطبعه ويبادر بالعداء ويحاول عض الناس غدرا - وعلى حين غفلة - (في أغلب الأحوال)..ولكن لا يفكر إنسان عاقل في أن يعضه مثلما عضه من قبل!

3- دائما "منبوذ" حيث يشمئز الناس من رائحته العفنة ولعابه النجس!

4- لا يقترب من (أو يعتدي على) أحد إلا أمام بيته أو بيت سيده!

5- جبان بطبعه..لا يهاجم إلا الإنسان المسالم ولا يقترب أبدا من شخص لديه سلاح ظاهر يدافع به عن نفسه!

6- إن كان مزعجا وحدث أن مات أو رحل ، يشعرالناس بالسرور ويقيمون الأفراح إبتهاجا بذلك!

7- غالبا ما يتركه الناس (حتى أصحابه) في الشارع ويطردونه إلى خارج المنزل إن حاول الدخول..لا سيما وأن - في ثقافتنا الدينية - وجوده في المنزل يطرد الملائكة!

8- عندما يكون مسعورا أو مؤذيا أو كثير الإزعاج ، يتخلص الناس منه (خاصة في الأرياف) بوضع سم قاتل له في الطعام!